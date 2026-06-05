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Трима са задържани с наркотици в Хасковско

С полицейски мерки на задържане през денонощието са били трима мъже за държане на наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

В участъка в Симеоновград е доведен 19-годишен, в когото при проверка криминалистите открили два плика със суха зелена листна маса с тегло 43 грама. Полевият наркотест е потвърдил, че е марихуана.

Със същия вид дрога в Районното управление в Тополовград е бил заловен мъж на 33 г. Той е проверен с леката си кола, но отказал да бъде тестван за наркотици. В хода на контрола, във „Фиат“-а е открита 3 грама от листната маса.

В управлението в Хасково е пренощувал 31-годишен жител на Кърджали, проверен в областния град. Той държал 6 пликчета с листна маса – чай за пушене.

Дрогата е иззета с протоколи от разследващите.

Източник: Haskovo.NET

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