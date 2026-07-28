Хасково отбелязва 123 години от Илинденско-Преображенското въстание

Община Хасково и Военно формирование 52 740 – Хасково организират тържествено общоградско честване по повод 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание.

На 2 август 2026 година /неделя/ от 10:00 часа пред паметника на Незнайния войн на площад „Свобода“ ще се проведе церемония по поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите в Илинденско-Преображенската епопея.

Жителите и гостите на Хасково са поканени да се присъединят към честването и да отдадат почит към героите, дали живота си в борбата за свобода и национално достойнство.

Илинденско-Преображенското въстание избухва през 1903 година в Македония и Одринско. То остава един от най-значимите моменти в българската история, свързан с стремежа към освобождение и защита на българското население.