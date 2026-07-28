На бул. „В.Левски“: “Кавазаки“ блъсна „Ситроен“

Моторист се заби отзад в лек автомобил малко след светофара на кръстовището на бул. “Васил Левски“ с ул.“Дунав“. „Кавазаки“ - то се е движело зад лек автомобил „Ситроен“ по посока Цигарена фабрика.

Все още не са ясни подробностите за пътния инцидент. Камерите ще покажат каква е точната причината за сблъсъка – дали водачът на френското возило е спрял рязко или мотористът не е спазвал необходимата дистанция.

След катастрофата 46-годишният рокер е откаран в болница без опасност за живота.

Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.