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На бул. „В.Левски“: “Кавазаки“ блъсна „Ситроен“

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    Моторист се заби отзад в лек автомобил малко след светофара на кръстовището на бул. “Васил Левски“ с ул.“Дунав“. „Кавазаки“ - то се е движело зад лек автомобил „Ситроен“ по посока Цигарена фабрика.

    Все още не са ясни подробностите за пътния инцидент. Камерите ще покажат каква е точната причината за сблъсъка – дали водачът на френското возило е спрял рязко или мотористът не е спазвал необходимата дистанция.

    След катастрофата 46-годишният рокер е откаран в болница без опасност за живота.

    Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.

    Източник: Haskovo.NET

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