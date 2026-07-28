Близък изток, но далечни цени: Войната удари цените на горивата в Хасково

Докато светът следи размяната на ракетни удари между Иран, Израел и техните съюзници, българските шофьори вече плащат първата сметка от конфликта. Горивата започнаха да поскъпват, а анализаторите предупреждават, че това може да бъде само началото.

Но как се стигна дотук?

Хасково – провинциален град със затихващи функции, който следва световните тенденции, но няма реалната възможност да влияе върху процесите, определящи ежедневието на хората. Същото е и с цените – една инфлация, една дефлация, един конфликт могат да разклатят пазара, а единствената реакция на местно ниво често е увеличаване на разходите.

Цените растат. Това е факт, който не може да бъде оспорен.

На 28 февруари 2026 година САЩ и Израел атакуват Иран с аргумента, че развитието на ядрената програма на Техеран продължава и представлява заплаха за стабилността на региона.

Но защо това трябва да интересува България и в частност хасковлии?

България не е нефтодобивна държава. Макар периодично да се появяват твърдения за залежи, включително около Тюленово, те не са достатъчни, за да покрият потреблението на страната. Това означава, че България разчита на внос на суров нефт за преработка, включително от държави като Казахстан, Ирак и Саудитска Арабия.

Съществуват и спекулации, че част от казахстанския нефт може да е свързан с руски доставки, но това остава тема на политически и икономически анализи.

Иран е сред големите производители на петрол в света. Причината конфликтът там да има толкова сериозен отзвук е една – географията. През Ормузкия проток преминава значителна част от световните доставки на петрол. При всяко военно напрежение, атака или заплаха за сигурността на региона световните пазари реагират незабавно.

Търговците знаят това, но възможностите за бързи алтернативи са ограничени заради сложната логистика. Самите очаквания за бъдещи проблеми също могат да повишат цените, тъй като пазарите реагират не само на реални събития, но и на страхове и прогнози.

Цените на горивата остават сравнително близки, но разликите между отделните бензиностанции не са за подценяване. Анализът показва, че най-изгодните предложения се открояват със средна цена около 1,27 евро за литър при най-масово използваните горива – бензин А95, дизел и LPG.

В другия край на класацията средната стойност достига около 1,34 евро за литър. Разликата от близо 7 евроцента на литър може да изглежда малка, но представлява около 5% разлика и се усеща при всяко по-голямо зареждане.

Средните цени при разгледаните обекти са приблизително 1,52 евро за литър за бензин А95, 1,72 евро за дизелово гориво и 0,69 евро за автогаз. Общата средна стойност на горивата е около 1,31 евро за литър.

При автомобил с резервоар от 50 литра изборът на по-евтина бензиностанция може да спести над 3 евро при едно зареждане. Именно затова сравняването на цените преди зареждане остава един от малкото начини шофьорите да ограничат разходите си при променлив пазар на горивата.

На този фон автогазът продължава да бъде най-евтиният вариант за водачите, които използват LPG (автомобилни газови уредби) системи.

Защо Хасково е засегнат?

Тук спокойната на пръв поглед обстановка, изпълнена с ежедневни местни проблеми като водоснабдяване и инфраструктура, създава усещане, че големите световни процеси са далеч. Действителността обаче е различна.

Хасково не може да влияе на международните пазари, но усеща последствията от тях. Цената на горивото, транспортът, храните и услугите са пряко свързани със събития, които се случват на хиляди километри от Хасково.

Световните конфликти все по-често намират отражение в ежедневието на хората. За България това се изразява най-вече в зависимостта от външни енергийни доставки и промените в цените, които достигат и до домакинствата в Хасково.

Кристиан Малчиковски