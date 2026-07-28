Изследват безплатно за хепатит в Хасково днес

Безплатни тестове за хепатит В и С извършват през целия ден в центъра на Хасково от РЗИ. Бусът на инспекцията е разположен пред Регионалната библиотека. Кампанията по по повод Световния ден на заболяването, които се отбелязва на 28 юли. Мотото тази година е „Хепатит-да го разбием.“

31 са откритите случаи на хепатит В в областта през първата половина на годината. Това информира д-р Гергана Манолова от РЗИ. 18 от тях са мъже. По-голямата част от тях са установени при лабораторни изследвания, три са засечени при кръводаряване.

За същия период на годината за регистрирани 8 случая на хепатит С. Петима са мъже.

„Ранното диагностициране е изключително важно за успешното лечение. Хепатитът протича тихо и безсимптомно в продължение на години. Може да одведе до сериозно увреждане на черния дроб. Предава по полов или кръвен път - след хирургична или стоматологична интервенция.“, допълни д-р Манолова.

Тя припомни, изследванията за хепатит В и хепатит С са включени в годишния пакет профилактични изследвания на всички здравноосигурени пациенти. В РЗИ могат да се изследват всички, независимо от здравния им статус.