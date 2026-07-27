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Дрога в Хасковско: Марихуана, амфетамини и фентанил доведоха до няколко ареста

Поредица от случаи с наркотици са регистрирани през последните дни в Хасковска област, съобщиха от полицията.

23-годишен мъж от Свиленград е задържан, след като при проверка на ул. „Зорница“ у него е открита сгъвка с марихуана с тегло 4,13 грама. По случая е образувано бързо производство.

39-годишен мъж от Димитровград е задържан след сигнал за човек в неадекватно състояние на ул. „Ромен Ролан“. При проверката у него е открита торбичка с амфетамини с тегло 45 грама. При последвалото претърсване в дома му са намерени още 30 грама марихуана.

В Хасково е задържан и 44-годишен мъж, у когото са открити 15 грама вещество, за което той е заявил, че е фентанил.

При проверка на автомобил в Любимец е установен случай с марихуана. Пътник от задната седалка направил опит да изхвърли четири сгъвки с общо тегло 6,57 грама. В колата са намерени още 4,93 грама от наркотичното вещество. Задържани са трима души на 19, 22 и 37 години.

По всички случаи са образувани производства, а работата по документирането им продължава.

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (2)

  • 1
    Та
    Таратора
    1 -1
    12:19, 27 юли 2026
    И като ги арестуват после условна и пак продават.
    Отговор
    • Бъ
      бъзз
      0 0
      14:55, 27 юли 2026
      И след условната каква следва?!
      Я прочети и ела да докладваш!
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