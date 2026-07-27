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За пет дни: Четири аварии по водопроводната мрежа в Хасково

Нова авария оставя квартали и села край Хасково с проблемно водоснабдяване

Екипи на ВиК работят по авария на главен водопровод за Хасково преди водоемите на помпена станция „Източна зона“. Заради повредата е възможно през днешния ден да бъде нарушено водоподаването в кварталите „Младежки хълм“, „Хисаря“, части от „Тракийски“, „Македонски“ и „Червена стена“, както и в селата Подкрепа и Стамболийски.

От водното дружество предупреждават, че и в понеделник, 27 юли, са възможни временни прекъсвания на водоснабдяването. Причината е профилактика на EVN, заради която за кратко ще бъде прекъснато електрозахранването на съоръженията на ВиК в района на „Източна зона“ и Узунджово. Това може отново да засегне същите квартали.

Проблеми с водоподаването има и в село Мустрак. Там причината е авария на помпена станция „Райкова могила“, по която също работят екипи на ВиК.

Източник: Haskovo.NET

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