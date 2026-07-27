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Упоритост и успехи - 20 години работа в Kaufland Хасково

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    Има хора, които сменят работата си на всеки няколко години. А има такива като Милен Милчев, който вече две десетилетия всяка сутрин отключва една и съща врата, но никога не влиза в едно и също ежедневие.

    Тази година Kaufland в Хасково празнува 20 години. За повечето хора това е юбилей на един магазин. За Милен това са двадесет години от живота му - изпълнени с уроци, предизвикателства, приятелства и безброй малки победи, които не се измерват в числа.

    През 2006 г., когато веригата отваря врати в Хасково, градът преживява истинска промяна. За първи път местните хора се срещат с модерната търговия в такъв мащаб. Появява се ново място за пазаруване, нов стандарт на обслужване и нов работодател, който носи различна корпоративна култура.

    Сред първите служители е и Милен. Започва в отдел „Напитки“, без да подозира, че един ден ще ръководи отдел „Храни“ и ще бъде част от поколението, израснало заедно с компанията.

    За тези 20 години магазинът се променя почти до неузнаваемост. Ръчните процеси отстъпват място на интелигентни технологии, дигитализацията променя начина на работа, а системите за автоматично планиране правят възможно това, което преди е изисквало часове усилия. Но има нещо, което остава непроменено - хората.

    Работният ден на Милен започва преди изгрев. Докато градът още се събужда, той вече организира работата на екипа, обучава нови колеги, проверява всеки детайл и подготвя магазина за първите клиенти. Не защото трябва. А защото вярва, че всяка добре свършена работа започва с отношение.

    Житейската му философия е толкова проста, колкото и силна. „Животът ме научи на едно важно правило - никога да не се отказвам. Когато срещнеш трудност, не спираш. Просто намираш начин да я преодолееш“, категоричен е той.

    Именно това убеждение го е водило през всички години - както в професионалния, така и в личния му живот.

    На въпроса как така е останал в Kaufland цели 20 години, Милен отговаря категорично - но не говори за длъжности, технологии или сигурност, а за колегите си.

    За хората, които с времето се превръщат в приятели. За ръководителите, които в най-трудните моменти застават до него с разбиране и човечност. За възможността да съчетава работата с личния си живот. За усещането, че не си просто служител, а част от екип, който те познава и подкрепя. „Когато си 20 години на едно място, в един момент започваш да се чувстваш все едно си си вкъщи“, усмихва се той.

    И може би именно в това се крие най-голямата сила на една компания. Не само да реализира успешно бизнеса си, а да създава среда, в която хората искат да останат.

    Историята на Милен е доказателство, че успехът не винаги идва с големите жестове. Понякога той се изгражда ден след ден - с постоянство, доверие и характер. Когато една компания успее да съхрани тези ценности в продължение на две десетилетия, юбилеят ѝ се превръща в празник на хората, които са превърнали работното си място в общност. Хората като Милен - тези, които всяка сутрин доказват, че когато работиш с отдаденост и си част от екип, който вярва в теб, двадесет години могат да минат неусетно.

    Източник: Haskovo.NET

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