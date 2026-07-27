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Тополовград изгражда Алея на българските владетели

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    Алея на българските владетели ще представя историята на България край Палеокастро.

    Нова историческа атракция се изгражда в Тополовград. Община Тополовград и Общинският исторически музей работят по създаването на Алея на българските владетели в района на Палеокастро.

    Идеята е по интересен и достъпен начин да бъде представена историята на България, като едновременно с това районът да се превърне в още по-привлекателно място за туристи и посетители.

    При изграждането на алеята се включиха и студенти, преподаватели и докторанти от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), които проведоха своята лятна практика на терен. Те работиха заедно с екипите на общината и музея, като приложиха знанията си в реална среда.

    Алеята ще бъде посветена на владетелите от Първото българско царство и ще стане част от туристически маршрут, свързващ българската история с древния обект Палеокастро.

    По информация от участниците в инициативата, основната работа по алеята е в напреднал етап. Предстои поставянето на информационни табели и изпълнението на довършителни дейности. В бъдеще се планира и изграждане на параклис, посветен на хан Тервел.

    От УНИБИТ посочват, че партньорството с Община Тополовград продължава вече трета година и дава възможност на младите хора да приложат знанията си в развитието на значими исторически обекти.

    Алеята на българските владетели е пример как сътрудничеството между местната власт, културните институции и младите хора може да допринесе за опазването и популяризирането на българската история.

    Източник: Haskovo.NET

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