Тополовград изгражда Алея на българските владетели

Алея на българските владетели ще представя историята на България край Палеокастро.

Нова историческа атракция се изгражда в Тополовград. Община Тополовград и Общинският исторически музей работят по създаването на Алея на българските владетели в района на Палеокастро.

Идеята е по интересен и достъпен начин да бъде представена историята на България, като едновременно с това районът да се превърне в още по-привлекателно място за туристи и посетители.

При изграждането на алеята се включиха и студенти, преподаватели и докторанти от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), които проведоха своята лятна практика на терен. Те работиха заедно с екипите на общината и музея, като приложиха знанията си в реална среда.

Алеята ще бъде посветена на владетелите от Първото българско царство и ще стане част от туристически маршрут, свързващ българската история с древния обект Палеокастро.

По информация от участниците в инициативата, основната работа по алеята е в напреднал етап. Предстои поставянето на информационни табели и изпълнението на довършителни дейности. В бъдеще се планира и изграждане на параклис, посветен на хан Тервел.

От УНИБИТ посочват, че партньорството с Община Тополовград продължава вече трета година и дава възможност на младите хора да приложат знанията си в развитието на значими исторически обекти.

Алеята на българските владетели е пример как сътрудничеството между местната власт, културните институции и младите хора може да допринесе за опазването и популяризирането на българската история.