Малката Алиса се нуждае от помощ, за да получи шанс за по-пълноценно детство

Петгодишната Алиса от село Константиново, община Симеоновград, води тежка битка още от първия ден на живота си. При раждането тя получава акушерска пареза, вследствие на която дясната ѝ ръка остава парализирана.

Още след изписването от болницата започва ежедневна рехабилитация. Семейството не спира да търси най-добрите възможности за лечение – физиотерапия, Войта терапия, електростимулации, барокамера и десетки консултации със специалисти. Въпреки усилията, подобрението е недостатъчно.

Когато Алиса е едва на осем месеца, семейството заминава за Турция, където е извършена сложна операция на стойност 20 000 евро. Интервенцията дава надежда, но лекарите предупреждават, че реалният резултат ще може да бъде оценен едва след навършване на петгодишна възраст.

През следващите години рехабилитациите не спират. Следват ежедневни упражнения, болнични престои и постоянна работа, за да може детето да възстанови движенията на ръчичката си.

При последния контролен преглед в Турция лекарите установяват, че възстановяването не протича според очакванията. След 10-дневна специализирана рехабилитация е изготвен нов лечебен план, който включва още две операции – на рамото и на лакътя, както и няколко задължителни курса по рехабилитация.

Според специалистите именно това лечение може значително да подобри функцията на ръката и да даде шанс на Алиса да бъде по-самостоятелна в ежедневието си.

Общата стойност на предстоящото лечение, операциите и рехабилитациите е 100 000 евро – сума, която е непосилна за семейството.

Родителите отправят апел към всички хора с добри сърца да помогнат на Алиса. Всяко дарение, независимо от размера му, и всяко споделяне на кампанията доближават момиченцето до лечението, което може да промени живота му.

Дарителска сметка:

IBAN: BG16FINV91501317544048

Титуляр: Алиса Даниелова Делчева

Банка: Първа инвестиционна банка