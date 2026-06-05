Да помогнем на 29-годишния Дани. Спешно са необходими 20 000 евро за спасяването на трансплантирания му бъбрек

Съпричастието на хората отново е призовано да подкрепи 29-годишния Йордан, познат на близки и приятели като Дани, който води тежка битка за живота си.

След поставена диагноза огнищна сегментна гломерулосклероза и продължителен период на хемодиализа, единствената надежда за младия мъж остава бъбречната трансплантация. В края на април 2026 година Дани преминава успешно през трансплантация в Турция и получава шанс за ново начало.

Само няколко седмици по-късно обаче надеждата е поставена на сериозно изпитание.

В момента Йордан се намира в болница в Турция, където лекарите се борят да спасят трансплантирания бъбрек. Изследванията показват сериозно влошаване на състоянието му, което налага спешни медицински процедури и лечение. Сред тях са бъбречна биопсия, терапия с ATG, изследвания за антитела, а при необходимост и плазмафереза. Необходимо е също покриването на болничния престой и последващите медицински грижи.

Семейството вече е заплатило над 32 000 евро за извършената трансплантация. За настоящото спешно лечение обаче са необходими още около 20 000 евро – сума, която е непосилна за близките му.

Затова те отправят апел към всички хора с добри сърца да помогнат според възможностите си.

„Всяка дарена сума е шанс. Всяко споделяне е надежда. Всяка подкрепа е живот за Дани“, споделят неговите близки.

Средства за лечението се събират чрез дарителската платформа на Павел Андреев.

Желаещите да помогнат могат да подкрепят кампанията тук:

Да спасим трансплантирания бъбрек на Дани

Нека заедно дадем шанс на един млад човек да продължи своята битка и да запази надеждата за бъдеще.