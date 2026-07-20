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В Николово почетоха свети Илия

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    На 20 юли църквата почита свети пророк Илия. Храмов празник днес честваха в хасковското село Николово. Отец Ангел Стаматов отслужи литургия и водосвет. В края на службата свещеникът разказа пред миряните житието на свети Илия и ги посъветва да следват примера на пророка.

    Свещеникът освети курбан и друга храна, която бе раздадена за здраве. Отец Ангел призова хората да са единни и да помагат за ремонта на храма. Средства се събират за реставрация на купола и камбанарията.

    „Куполът на камбанарията на нашия храм е започнал да се руши. Това е така от доста години. Предприехме няколко стъпки, за да започнем да набираме средства. Пари ще се събират в касата в храма, тъй като няма банкова сметка. Оторизирали сме две жени, които могат в селото да събират дарения. Надявам се, че както в миналото, така и сега миряните да проявят активност, за да може този храм да се опази за идните поколения“, заяви в църквата отец Ангел.

    На този етап с дарения вече е бил ремонтиран покривът на храма. Предстои измазването на пукнатините на тавана. Хората споделят, че всичко се прави с общи усилия. Църквата „Свети пророк Илия“ е построена през 1858 година.

    Източник: Haskovo.NET

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