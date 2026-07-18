Георги Иванов спечели битката в тежка категория на борбите в Долно Белево

Атрактивен турнир по народни борби се проведе в димитровградското село Долно Белево. Надпреварата се провежда за поредна година, а основен организатор е Николай Демирев. Турнирът е част от събитията за празника на селото.

На тепиха излязоха десетки състезатели от Димитровград, Хасково, Раднево, Ямбол, Симеоновград, Велико Търново, Любимец, Сливен и Казанлък.

Част от тях бяха медалисти от национални и международни първенства. Получиха се доста зрелищни срещи. Безспорно най-интересно бе в битката в тежка категория при мъжете. Победната бе за двукратният европейски шампион до 23 години Георги Иванов. На финала за баша Иванов надви Въчо Делчев. Преди това, на полуфиналите, Георги изигра много атрактивна среща, като в помощ на съперника му се притекоха съдията и двама млади борци от Хасково. И това обаче не спря еврошампионът, който победи и в последствие триумфира в категорията.