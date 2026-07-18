От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

29 °C

Георги Иванов спечели битката в тежка категория на борбите в Долно Белево

Изображение 1 от 28
Покажи в галерия

    Атрактивен турнир по народни борби се проведе в димитровградското село Долно Белево. Надпреварата се провежда за поредна година, а основен организатор е Николай Демирев. Турнирът е част от събитията за празника на селото. 

    На тепиха излязоха десетки състезатели от Димитровград, Хасково, Раднево, Ямбол, Симеоновград, Велико Търново, Любимец, Сливен и Казанлък. 

    Част от тях бяха медалисти от национални и международни първенства. Получиха се доста зрелищни срещи. Безспорно най-интересно бе в битката в тежка категория при мъжете. Победната бе за двукратният европейски шампион до 23 години Георги Иванов. На финала за баша Иванов надви Въчо Делчев. Преди това, на полуфиналите, Георги изигра много атрактивна среща, като в помощ на съперника му се притекоха съдията и двама млади борци от Хасково. И това обаче не спря еврошампионът, който победи и в последствие триумфира в категорията. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    12 - метров кръст ще пази жителите на Подкрепа
    12 - метров кръст ще пази жителите на Подкрепа
    преди 10 часа
    ОФК „Хасково“ с категоричен успех над юношите на „Арда“
    ОФК „Хасково“ с категоричен успех над юношите на „Арда“
    преди 10 часа
    Масов бой завърши с 25 - ма в ареста
    Масов бой завърши с 25 - ма в ареста
    преди 10 часа
    Познай кой ще стане световен шампион по футбол и спечели награда от ЕСКОМ
    Познай кой ще стане световен шампион по футбол и спечели награда от ЕСКОМ
    преди 11 часа
    Честваме 189 години от рождението на Апостола на свободата
    Честваме 189 години от рождението на Апостола на свободата
    преди 12 часа
    Слънце и до 36 градуса в Хасково
    Слънце и до 36 градуса в Хасково
    преди 14 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Rihanna - Friend Of Mine

    Случаен виц

    12 - метров кръст ще пази жителите на Подкрепа

    На лъжеца не вярваме дори тогава, когато говори истината - Марк Тулий Цицерон

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Супа от картофи и гъби
    Супа от картофи и гъби

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.