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Успехи за симеоновградския клуб по борба

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    Състезателите на симеоновградския клуб по борба „Вълко Костов“ се завърнаха с 4 медала от участието си на турнира „Наследници на шампиони“. Надпреварата се проведе в Полски Градец. 

    Златен медал в своята възраст завоюва Диана Жекова. Тя стана първа в кат. до 32 кг. Сребърни медалисти в своите възрастови групи и категории са Дебора Мартинова, Атакан Маринов и Алекс Марашлиев. 

    В турнира участваха състезатели на клубове от различни краища на страната. Сред тях бяха „Черноморец“ (Бургас), „Берое“ (Стара Загора), „Георги Вангелов“ (Раднево) и СК „Любимец“. 

    Турнирът е в памет на легендарни борци, прославили Полски Градец. Сред тях е олимпийският шампион Еню Вълчев. Сред присъстващите на събитието бяха олимпийският шампион Георги Мърков и трикратният олимпийски вицешампион Александър Томов. 

    Източник: Haskovo.NET

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