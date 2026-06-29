Успехи за симеоновградския клуб по борба

Състезателите на симеоновградския клуб по борба „Вълко Костов“ се завърнаха с 4 медала от участието си на турнира „Наследници на шампиони“. Надпреварата се проведе в Полски Градец.

Златен медал в своята възраст завоюва Диана Жекова. Тя стана първа в кат. до 32 кг. Сребърни медалисти в своите възрастови групи и категории са Дебора Мартинова, Атакан Маринов и Алекс Марашлиев.

В турнира участваха състезатели на клубове от различни краища на страната. Сред тях бяха „Черноморец“ (Бургас), „Берое“ (Стара Загора), „Георги Вангелов“ (Раднево) и СК „Любимец“.

Турнирът е в памет на легендарни борци, прославили Полски Градец. Сред тях е олимпийският шампион Еню Вълчев. Сред присъстващите на събитието бяха олимпийският шампион Георги Мърков и трикратният олимпийски вицешампион Александър Томов.