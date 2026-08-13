Локализиран е пожарът край с. Иваново

Локализиран е пожарът, който възникна в землището на с. Иваново, община Харманли. Огънят обхвана сухи треви, храсти и широколистна гора в силно пресечена и труднодостъпна местност, информират от Областна администрация – Хасково.

В овладяването на пожара са се включили осем екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково, служители на ДГС – Харманли и ОП „Горска компания“, както и доброволци от Доброволно формирование – Харманли.

На място остават да дежурят противопожарни екипи, които ще следят обстановката и ще са в готовност да реагират при евентуално възобновяване на огъня, предвид силния вятър в района. Към момента няма опасност за населението.

Своевременно беше локализиран и пожар възникнал в района на с. Свирачи, община Ивайловград.