Хасково се сбогува с Лиляна Хубенова

Хасково се сбогува с един прекрасен човек — Лиляна Хубенова (Лили), както я наричаха близки и приятели.

Верна приятелка, любяща майка и съпруга, прекрасна баба за своите внуци — Лили беше човек с голямо сърце, финес и невероятно усещане за красота. Тактична, стилна, с изтънчен вкус и винаги с новаторски поглед към света.

Като педагог и дългогодишен директор на Детската градина по изкуствата в Хасково тя остави след себе си не просто професионален път, а дълбока следа в живота на десетки деца и семейства. С любов, талант и пълна отдаденост тя създаваше, вдъхновяваше и вярваше в красивото.

„За нас тя беше много повече от всичко това — близък човек, верен приятел и част от нашия живот. Ще ни липсват думите ти, усмивката ти, финесът ти и онова особено присъствие, което не може да бъде заменено. Почивай в мир, Лили. Ти остави светлина след себе си — и тя ще остане. Завинаги!“, споделиха нейни близки след скръбната вест за загубата ѝ след тежко боледуване.

Поклонението ще се състои на 12 август (сряда) 2026 г. от 11:00 часа в църквата на Траурен парк „Централен“ – Пловдив.

Дълбок поклон пред паметта ѝ!