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Изгоряха 280 дка. Край Симеоновград

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    Пожар е възникнал снощи в района на Симеоновград, в посока село Васил Левски. Огънят е обхванал около 280 декара сухи треви, храсти и растителност.

    След предприетите действия по овладяване на пожара той е локализиран и окончателно потушен рано тази сутрин.

    В гасенето са участвали пет екипа на РДПБЗН от Хасково, Симеоновград и Харманли.

    Няма данни за пострадали хора или за засегнати населени места.

    Областният управител Тодор Иванов призовава гражданите да бъдат особено внимателни при боравене с открит огън и да спазват стриктно правилата за пожарна безопасност.

    Източник: Haskovo.NET

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