Изгоряха 280 дка. Край Симеоновград

Пожар е възникнал снощи в района на Симеоновград, в посока село Васил Левски. Огънят е обхванал около 280 декара сухи треви, храсти и растителност.

След предприетите действия по овладяване на пожара той е локализиран и окончателно потушен рано тази сутрин.

В гасенето са участвали пет екипа на РДПБЗН от Хасково, Симеоновград и Харманли.

Няма данни за пострадали хора или за засегнати населени места.

Областният управител Тодор Иванов призовава гражданите да бъдат особено внимателни при боравене с открит огън и да спазват стриктно правилата за пожарна безопасност.