Кола пламна пред къща в „Болярово“

Лек автомобил се запали в хасковския квартал „Болярово“.
Инцидентът стана около 21:00 часа тази вечер на улица „Драва Соболч“, където превозното средство е било паркирано пред частен дом.
На мястото своевременно пристигна екип на противопожарната служба, който бързо локализира и потушил огъня. Материалните щети са ограничени в предната част на автомобила. Благодарение на бързата намеса на огнеборците, колата е обезопасена. Няма пострадали граждани.
По първоначална информация най-вероятната причина за инцидента е техническа неизправност (самозапалване).
Източник: Haskovo.NET