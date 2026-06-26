Кола пламна пред къща в „Болярово“

Лек автомобил се запали в хасковския квартал „Болярово“.

Инцидентът стана около 21:00 часа тази вечер на улица „Драва Соболч“, където превозното средство е било паркирано пред частен дом.

На мястото своевременно пристигна екип на противопожарната служба, който бързо локализира и потушил огъня. Материалните щети са ограничени в предната част на автомобила. Благодарение на бързата намеса на огнеборците, колата е обезопасена. Няма пострадали граждани.

По първоначална информация най-вероятната причина за инцидента е техническа неизправност (самозапалване).