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Кола пламна пред къща в „Болярово“

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    Лек автомобил се запали в хасковския квартал „Болярово“.

    Инцидентът стана около 21:00 часа тази вечер на улица „Драва Соболч“, където превозното средство е било паркирано пред частен дом.

    На мястото своевременно пристигна екип на противопожарната служба, който бързо локализира и потушил огъня. Материалните щети са ограничени в предната част на автомобила. Благодарение на бързата намеса на огнеборците, колата е обезопасена. Няма пострадали граждани.

    По първоначална информация най-вероятната причина за инцидента е техническа неизправност (самозапалване).

     
     
    Източник: Haskovo.NET

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