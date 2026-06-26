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Ивайло Балабанов става Почетен гражданин на Хасково посмъртно

Ивайло Балабанов е удостоен посмъртно със званието Почетен гражданин на Хасково. Решението беше взето днес след тайно гласуване на заседанието на Общински съвет Хасково, в което 23 общински съветници подкрепиха предложението, като събра 3/4 от гласовете. В урната комисията откри 30 плика, като една от бюлетините е отчетена като недействителна.

Така бе поправен миналогодишният отказ на местния парламент, който през август предизвика сериозно обществено недоволство. За присъждане на званието са необходими минимум 2/3 от гласовете, което този път беше постигнато.

Останалите две кандидатури не получиха нужната подкрепа. За поетесата Ели Видева гласуваха 21 съветници, а предложението за посмъртно удостояване на Васил Иванов, основател на Немската езикова гимназия в Хасково, събра 17 гласа и също беше отхвърлено.

Източник: Haskovo.NET

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