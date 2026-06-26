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Кметът на Хасково с награда за модернизация, младежки инициативи и изкуство

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    Кметът на Община Хасково Станислав Дечев получи специална награда за изключителен принос и инвестиции за развитието и модернизацията на социалните дейности, младежките инициативи и изкуството в Община Хасково. Отличието бе връчено на градоначалника от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, съобщиха от общинската администрация. Днес в Хасково се проведе официалната церемония „КРИБ – гласът на българския бизнес“ по връчване на наградите „Социално отговорен партньор на община“.

    „Хасково е мястото, което успя през последните години да привлече младите хора към инициативите и да ги накара да желаят да живеят в Хасково. Нещо повече: Хасково показа, че тези, които имат нужда, могат да разчитат на Общината и в частност на г-н Дечев“. С тези думи председателят на КРИБ Хасково Стефан Димитров мотивира отличието, което най-мощната работодателска организация връчи на кмета Станислав Дечев.

    На тържествената церемония бяха отличени фирми от област Хасково за принос и социална отговорност, за партньорство с общините и инвестиции. За първи път КРИБ поставя специален акцент върху работата на неправителствения сектор и културните институции. Затова специални награди получиха директорът на ДКТ „Иван Димов“ Хасково Стелиян Николов, Милена Трендафилова – изпълнителен директор на АРСР Хасково и екипа на БДЗП Хасково.

    Фирмите, получили номинация от Община Хасково и отличени за изключителната си работа с местните власти и общности в корпоративното управление, екологията, културата и социалното предприемачество от Хасково са: „Ариаман“ ООД Хасково, Строителна компания „Аква 3“ ООД, ТИМС ФУУДС ЕООД, хотел „Вигор“ – Хасково, „Холидей парк“ Хасково, „Сънотех“ ЕООД, „Еко Традекс Груп“ АД, „Енери 1“, „Флаер Спорт“ ООД, „Форуком“ АД, Алианс за регионално сътрудничество и развитие, Стелиян Николов – директор на ДКТ „Иван Димов“.

    Официалната церемония се осъществява в рамките на проект „Социалното партньорство и човешките ресурси на двойния преход“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ на ЕС.

    Източник: Haskovo.NET

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