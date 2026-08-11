Ново огнище на шарка по дребните преживни животни в хасковско

Областният управител Тодор Иванов е провел онлайн заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с установено ново огнище на шарка по дребните преживни животни. Касае се за регистриран животновъден обект в село Тянево, община Симеоновград.

Това е второ огнище на заболяването, установено в селото в рамките на няколко дни, напомнят от Областна администрация - Хасково. Новозасегнатият животновъден обект се намира на около 50 метра от този, в който беше констатиран първият случай, и в него се отглеждат 137 овце.

С новата заповед определените защитна и надзорна зона, както и въведените противоепизоотични мерки, остават без промяна. Продължават ограниченията за придвижване на овце и кози, отглеждането им при оборен режим, преброяването на животните и засиленият официален ветеринарномедицински контрол, казват още от областната администрация.

Шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората.