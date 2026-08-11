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Тополовград с още една крачка напред: приключват строителните работи по три важни улици

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Три улици в Тополовград са на финалната права на мащабното си обновяване. Строителните работи по ул. „София“, ул. „Варна“ и ул. „Пирин“ приключват, а с това градът получава по-добра, по-сигурна и по-достъпна инфраструктура.

Проектът не включва само полагането на нов асфалт. Обновяването е част от последователната работа по градската инфраструктура и надгражда вече извършена важна инвестиция – подмяната на водопроводната мрежа по трите улици.

След подмяната на водопровода е извършено и цялостно благоустрояване на улиците.

Обновени са пътните платна и тротоарните пространства, изгражда се телекомуникационна инфраструктура, а за по-голяма безопасност са предвидени вертикална и хоризонтална пътна маркировка.

Особено внимание е отделено на достъпността. В рамките на проекта са включени и тактилни плочи, които улесняват придвижването на хора в неравностойно положение.

„Когато една улица се обновява цялостно, промяната се усеща всеки ден – при придвижването с автомобил, при разходката пеша, при достъпа до домовете и при цялостния облик на градската среда“, посочват от Общината.

Проектът се реализира по Интервенция II.Г.6 „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023–2027 г.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 186 533,59 лв. без ДДС, а договорът е със срок за изпълнение 36 месеца.

С приключването на строителните работи Тополовград продължава последователно да обновява своята инфраструктура – улица по улица, квартал по квартал, с мисъл за хората и с грижа за средата, в която живеят.

Защото добрата инфраструктура не е само асфалт. Тя е сигурност, достъпност и по-добро ежедневие.

Източник: Haskovo.NET

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