Тополовград с нови социални услуги за хората с увреждания

Община Тополовград ще представи изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта за изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания.

Закриващата пресконференция ще се проведе на 31 юли от 15:30 часа в залата на Общинския съвет в Тополовград.

Проектът „Изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и специализирани социални услуги за лица с увреждания в Община Тополовград“ се реализира с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

По време на събитието ще бъдат представени извършените дейности, направените инвестиции и постигнатите резултати, както и приносът на проекта за подобряване на социалната инфраструктура в общината.

Акцент ще бъде поставен върху новите възможности за по-добри условия на живот и качествена подкрепа за хората с увреждания. След официалната част гостите ще могат да разгледат новоизградените социални услуги. На събитието са поканени представители на институции, медии, партньори и заинтересовани страни.

От общината определят проекта като важна стъпка към изграждането на по-достъпна и модерна социална среда за хората с увреждания и техните семейства.