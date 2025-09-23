От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Откриха Международния фестивал за комедийни театри, пантомима и сатира „Велко Кънев“ в Тополовград

Изображение 1 от 21
Покажи в галерия

    Тържествено бе открито 28-ото издание на Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира „Велко Кънев“ в Тополовград. Това стана вчера в залата на читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1894“. Началото на форума постави зам.-кметът на община Тополовград Красимира Атанасова, съобщиха от Областна администрация Хасково.

    На събитието присъстваха високопоставени гости от страната и чужбина. Сред тях бяха вицепрезидентът на България Илияна Йотова, заместник-министърът на културата Ашот Казарян, генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска, народни представители от 51-вото Народно събрание, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, кметът на побратимената община Буюккаръщъран в Турция Ертурул Чамлъджа, кметът на община Ямбол Валентин Ревански, кметът на община Елхово Петър Гендов, кметът на община Болярово Христо Христов, както и любимите български актьори – Юрий Ангелов, Цветелина Кънева и Стефан Рядков.

    В своето приветствие д-р Здравкова се обърна към публиката с думите:

    „Изключително съм щастлива, че имам възможността да споделя с вас този прекрасен празник на комедийното изкуство, пантомимата и сатирата. За мен е чест да бъда част от този престижен фестивал, който вече 28 години пази жива паметта на един от най-обичаните български актьори – Велко Кънев. Неговото творчество остави богато наследство за всички нас и продължава да вдъхновява новите поколения творци.“

    Тя пожела на участниците и организаторите здраве, вдъхновение и още много успешни издания, които да носят смях, емоции и приятелства на сцената в Тополовград.

    Фестивалът ще продължи до 28 септември с разнообразна програма и незабравими театрални вечери.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    83-годишен с триколка падна в канавка, водач на кола излетя в река
    83-годишен с триколка падна в канавка, водач на кола излетя в река
    преди 13 минути
    Слънчево и топло през целия ден
    Слънчево и топло през целия ден
    преди 1 час
    Борис Грозев, Радослав Паунов и Ясен Димитров дадоха старт на „Хасково джаз“
    Борис Грозев, Радослав Паунов и Ясен Димитров дадоха старт на „Хасково джаз“
    преди 13 часа
    Близки на 41-годишен от Димитровград дариха органите му за спасяване на двама души
    Близки на 41-годишен от Димитровград дариха органите му за спасяване на двама души
    преди 14 часа
    Хорът на читалището в Крепост със златен медал от Международен фолклорен фестивал
    Хорът на читалището в Крепост със златен медал от Международен фолклорен фестивал
    преди 15 часа
    Хасково чества 117 г. от Независимостта на България с тържествен ритуал
    Хасково чества 117 г. от Независимостта на България с тържествен ритуал
    преди 21 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

    Случаен виц

    Борис Грозев, Радослав Паунов и Ясен Димитров дадоха старт на „Хасково джаз“
    83-годишен с триколка падна в канавка, водач на кола излетя в река

    Научих, че човек бива оправдан за това да гледа другия отвисоко само, когато трябва да му помогне да стане. - Габриел Гарсия Маркес

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Картофена пита на тиган
    Картофена пита на тиган

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини