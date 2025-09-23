Откриха Международния фестивал за комедийни театри, пантомима и сатира „Велко Кънев“ в Тополовград

Тържествено бе открито 28-ото издание на Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира „Велко Кънев“ в Тополовград. Това стана вчера в залата на читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1894“. Началото на форума постави зам.-кметът на община Тополовград Красимира Атанасова, съобщиха от Областна администрация Хасково.

На събитието присъстваха високопоставени гости от страната и чужбина. Сред тях бяха вицепрезидентът на България Илияна Йотова, заместник-министърът на културата Ашот Казарян, генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска, народни представители от 51-вото Народно събрание, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, кметът на побратимената община Буюккаръщъран в Турция Ертурул Чамлъджа, кметът на община Ямбол Валентин Ревански, кметът на община Елхово Петър Гендов, кметът на община Болярово Христо Христов, както и любимите български актьори – Юрий Ангелов, Цветелина Кънева и Стефан Рядков.

В своето приветствие д-р Здравкова се обърна към публиката с думите:

„Изключително съм щастлива, че имам възможността да споделя с вас този прекрасен празник на комедийното изкуство, пантомимата и сатирата. За мен е чест да бъда част от този престижен фестивал, който вече 28 години пази жива паметта на един от най-обичаните български актьори – Велко Кънев. Неговото творчество остави богато наследство за всички нас и продължава да вдъхновява новите поколения творци.“

Тя пожела на участниците и организаторите здраве, вдъхновение и още много успешни издания, които да носят смях, емоции и приятелства на сцената в Тополовград.

Фестивалът ще продължи до 28 септември с разнообразна програма и незабравими театрални вечери.