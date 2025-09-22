От х:

Борис Грозев, Радослав Паунов и Ясен Димитров дадоха старт на „Хасково джаз“

    Борис Гроздев – китара, Радослав Паунов – бас и Ясен Димитров – ударни дадоха старт на 29-ото издание на „Хасково джаз“, което провокира гостите на хасковския клуб „Ралица“ да се заредят с много добро настроение и ритми. Събитието бе открито с приветствия на домакина Димитър Русев – Мутата.

    Събитието се организира от Община Хасково и Джаз клуб Хасково. Ценителите на джаз музиката ще могат да се насладят на концерти, уникална среща с музиканти незабравими изпълнения. 

    Програма 29‘ HASKOVO JAZZ за следващите дни:

    23 септември /вторник/

    19.00 часа – ХГ „Атанас Шаренков“
    Мария Арнаудова – вокал
    Преслав Пеев – саксофон
    Акустично джазово трио от Димитровград
    Димитър Русев – китара
    Пламен Солаков – бас
    Иван Тонев – ударни

    24 септември /сряда/

    19.00 часа – ХГ „Атанас Шаренков“
    FREE MUSIC SOUL
    Петър Йорданов Бъни – перкусия и хандпан
    Кирил Пашов – индийски ситар, тамбура и китара

    25 септември /четвъртък/

    19.00 часа – Младежки център
    „THE ABSTRACT“ – World Jazz Trio
    Roland Heidrich – китара и композиции, Унгария, (със съдействието на Унгарски културен институт ЛИСТ)
    Марина Великова – фагот
    Николай Иванов (OM) – клавишни и композиции

    ДЕСИ ТИЛЕВА КВАРТЕТ
    Десислава Тилева – вокал
    Мартин Марков – пиано
    Михаил Иванов – контрабас
    Атанас Попов – ударни

    26 септември /петък/

    19.00 часа – Младежки център
    POSTCARD „Next Steps“
    Ралица Тонева – саксофон
    Неделчо Нинов – тромбон
    Вилизар Гичев – китара
    Михаил Иванов – контрабас
    Теодор Тошков – ударни

    ЕМИЛ ТАСЕВ КВАРТЕТ „Tesseract”
    Владимир Кърпаров – саксофон
    Стийв Хамилтън – пиано
    Христо Минчев – контрабас
    Емил Тасев – ударни

    27 септември /събота/

    19.00 часа – Пред Младежки център
    LUCI RADECKA – вокал / STRACHIL GAJDARSKI – китара
    „I Wish“ – Словакия / България – Чехия

    ИВАН МЕЛИН КВИНТЕТ „The beginning of authenticity“
    Иван Мелин – тромбон
    Мартин Ташев – тромпет
    Мирослав Турийски – пиано
    Христо Минчев – контрабас
    Начо Господинов – ударни

    ELIYA & LIVE BAND
    Елия Тодорова – вокал
    Николай Костадинов – пиано
    Даниеле Феббо – бас
    Кристиан Желев – ударни

    23.00 часа – Младежки Център
    JAM SESSION – ГРОЗДЕВ/ МИНЧЕВ/ ДИМИТРОВ

