Борис Грозев, Радослав Паунов и Ясен Димитров дадоха старт на „Хасково джаз“

Борис Гроздев – китара, Радослав Паунов – бас и Ясен Димитров – ударни дадоха старт на 29-ото издание на „Хасково джаз“, което провокира гостите на хасковския клуб „Ралица“ да се заредят с много добро настроение и ритми. Събитието бе открито с приветствия на домакина Димитър Русев – Мутата.
Събитието се организира от Община Хасково и Джаз клуб Хасково. Ценителите на джаз музиката ще могат да се насладят на концерти, уникална среща с музиканти незабравими изпълнения.
Програма 29‘ HASKOVO JAZZ за следващите дни:
23 септември /вторник/
19.00 часа – ХГ „Атанас Шаренков“
Мария Арнаудова – вокал
Преслав Пеев – саксофон
Акустично джазово трио от Димитровград
Димитър Русев – китара
Пламен Солаков – бас
Иван Тонев – ударни
24 септември /сряда/
19.00 часа – ХГ „Атанас Шаренков“
FREE MUSIC SOUL
Петър Йорданов Бъни – перкусия и хандпан
Кирил Пашов – индийски ситар, тамбура и китара
25 септември /четвъртък/
19.00 часа – Младежки център
„THE ABSTRACT“ – World Jazz Trio
Roland Heidrich – китара и композиции, Унгария, (със съдействието на Унгарски културен институт ЛИСТ)
Марина Великова – фагот
Николай Иванов (OM) – клавишни и композиции
ДЕСИ ТИЛЕВА КВАРТЕТ
Десислава Тилева – вокал
Мартин Марков – пиано
Михаил Иванов – контрабас
Атанас Попов – ударни
26 септември /петък/
19.00 часа – Младежки център
POSTCARD „Next Steps“
Ралица Тонева – саксофон
Неделчо Нинов – тромбон
Вилизар Гичев – китара
Михаил Иванов – контрабас
Теодор Тошков – ударни
ЕМИЛ ТАСЕВ КВАРТЕТ „Tesseract”
Владимир Кърпаров – саксофон
Стийв Хамилтън – пиано
Христо Минчев – контрабас
Емил Тасев – ударни
27 септември /събота/
19.00 часа – Пред Младежки център
LUCI RADECKA – вокал / STRACHIL GAJDARSKI – китара
„I Wish“ – Словакия / България – Чехия
ИВАН МЕЛИН КВИНТЕТ „The beginning of authenticity“
Иван Мелин – тромбон
Мартин Ташев – тромпет
Мирослав Турийски – пиано
Христо Минчев – контрабас
Начо Господинов – ударни
ELIYA & LIVE BAND
Елия Тодорова – вокал
Николай Костадинов – пиано
Даниеле Феббо – бас
Кристиан Желев – ударни
23.00 часа – Младежки Център
JAM SESSION – ГРОЗДЕВ/ МИНЧЕВ/ ДИМИТРОВ