Борис Грозев, Радослав Паунов и Ясен Димитров дадоха старт на „Хасково джаз“

Борис Гроздев – китара, Радослав Паунов – бас и Ясен Димитров – ударни дадоха старт на 29-ото издание на „Хасково джаз“, което провокира гостите на хасковския клуб „Ралица“ да се заредят с много добро настроение и ритми. Събитието бе открито с приветствия на домакина Димитър Русев – Мутата.

Събитието се организира от Община Хасково и Джаз клуб Хасково. Ценителите на джаз музиката ще могат да се насладят на концерти, уникална среща с музиканти незабравими изпълнения.

Програма 29‘ HASKOVO JAZZ за следващите дни:

23 септември /вторник/

19.00 часа – ХГ „Атанас Шаренков“

Мария Арнаудова – вокал

Преслав Пеев – саксофон

Акустично джазово трио от Димитровград

Димитър Русев – китара

Пламен Солаков – бас

Иван Тонев – ударни

24 септември /сряда/

19.00 часа – ХГ „Атанас Шаренков“

FREE MUSIC SOUL

Петър Йорданов Бъни – перкусия и хандпан

Кирил Пашов – индийски ситар, тамбура и китара

25 септември /четвъртък/

19.00 часа – Младежки център

„THE ABSTRACT“ – World Jazz Trio

Roland Heidrich – китара и композиции, Унгария, (със съдействието на Унгарски културен институт ЛИСТ)

Марина Великова – фагот

Николай Иванов (OM) – клавишни и композиции

ДЕСИ ТИЛЕВА КВАРТЕТ

Десислава Тилева – вокал

Мартин Марков – пиано

Михаил Иванов – контрабас

Атанас Попов – ударни

26 септември /петък/

19.00 часа – Младежки център

POSTCARD „Next Steps“

Ралица Тонева – саксофон

Неделчо Нинов – тромбон

Вилизар Гичев – китара

Михаил Иванов – контрабас

Теодор Тошков – ударни

ЕМИЛ ТАСЕВ КВАРТЕТ „Tesseract”

Владимир Кърпаров – саксофон

Стийв Хамилтън – пиано

Христо Минчев – контрабас

Емил Тасев – ударни

27 септември /събота/

19.00 часа – Пред Младежки център

LUCI RADECKA – вокал / STRACHIL GAJDARSKI – китара

„I Wish“ – Словакия / България – Чехия

ИВАН МЕЛИН КВИНТЕТ „The beginning of authenticity“

Иван Мелин – тромбон

Мартин Ташев – тромпет

Мирослав Турийски – пиано

Христо Минчев – контрабас

Начо Господинов – ударни

ELIYA & LIVE BAND

Елия Тодорова – вокал

Николай Костадинов – пиано

Даниеле Феббо – бас

Кристиан Желев – ударни

23.00 часа – Младежки Център

JAM SESSION – ГРОЗДЕВ/ МИНЧЕВ/ ДИМИТРОВ