Хасково става столица на джаза от 22 до 27 септември

За 29-тото издание на ХАСКОВО ДЖАЗ се заредете с много добро настроение и време,
за да посетите концертите, организирани в рамките на джаз-феста. Това призовават организаторите на Община Хасково и Джаз клуб Хасково.
От 22 септември (понеделник) до 27 септември (събота) ще можем да се насладим на уникална среща с музиканти и незабравими изпълнения.
Програма 29‘ HASKOVO JAZZ
22 септември /понеделник/
19.00 часа – Клуб „Ралица“
ГРОЗДЕВ/ПАУНОВ/ДИМИТРОВ
Борис Гроздев – китара
Радослав Паунов – бас
Ясен Димитров - ударни
23 септември /вторник/
19.00 часа – ХГ „Атанас Шаренков“
Мария Арнаудова – вокал
Преслав Пеев – саксофон
Акустично Джазово Трио от Димитровград
Димитър Русев – китара
Пламен Солаков – бас
Иван Тонев – ударни
24 септември /сряда/
19.00 часа – ХГ „Атанас Шаренков“
FREE MUSIC SOUL
Петър Йорданов Бъни – перкусия и хандпан
Кирил Пашов – индийски ситар, тамбура и китара
25 /септември/ четвъртък
19.00 часа – Младежки Център
„THE ABSTRACT“ - World Jazz Trio
Roland Heidrich- китара и композиции, Унгария, (със съдействието на Унгарски Културен Институт ЛИСТ)
Марина Великова - фагот
Николай Иванов (OM) - клавишни и композиции
ДЕСИ ТИЛЕВА КВАРТЕТ
Десислава Тилева – вокал
Мартин Марков – пиано
Михаил Иванов – контрабас
Атанас Попов – ударни
26 септември /петък/
19.00 часа – Младежки Център
POSTCARD „Next Steps“
Ралица Тонева – саксофон
Неделчо Нинов – тромбон
Вилизар Гичев – китара
Михаил Иванов – контрабас
Теодор Тошков - ударни
ЕМИЛ ТАСЕВ КВАРТЕТ „Tesseract”
Владимир Кърпаров – саксофон
Стийв Хамилтън – пиано
Христо Минчев – контрабас
Емил Тасев – ударни
27 септември /събота/
19.00 часа – Пред Младежки Център
LUCI RADECKA – вокал / STRACHIL GAJDARSKI – китара
„I Wish“ – Словакия / България - Чехия
ИВАН МЕЛИН КВИНТЕТ „The beginning of authenticity“
Иван Мелин – тромбон
Мартин Ташев – тромпет
Мирослав Турийски – пиано
Христо Минчев – контрабас
Начо Господинов – ударни
ELIYA & LIVE BAND
Елия Тодорова – вокал
Николай Костадинов – пиано
Даниеле Феббо – бас
Кристиан Желев – ударни
23.00 часа – Младежки Център
JAM SESSION - ГРОЗДЕВ/ МИНЧЕВ/ ДИМИТРОВ