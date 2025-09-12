Хасково става столица на джаза от 22 до 27 септември

За 29-тото издание на ХАСКОВО ДЖАЗ се заредете с много добро настроение и време,

за да посетите концертите, организирани в рамките на джаз-феста. Това призовават организаторите на Община Хасково и Джаз клуб Хасково.

От 22 септември (понеделник) до 27 септември (събота) ще можем да се насладим на уникална среща с музиканти и незабравими изпълнения.

Програма 29‘ HASKOVO JAZZ

22 септември /понеделник/

19.00 часа – Клуб „Ралица“

ГРОЗДЕВ/ПАУНОВ/ДИМИТРОВ

Борис Гроздев – китара

Радослав Паунов – бас

Ясен Димитров - ударни

23 септември /вторник/

19.00 часа – ХГ „Атанас Шаренков“

Мария Арнаудова – вокал

Преслав Пеев – саксофон

Акустично Джазово Трио от Димитровград

Димитър Русев – китара

Пламен Солаков – бас

Иван Тонев – ударни

24 септември /сряда/

19.00 часа – ХГ „Атанас Шаренков“

FREE MUSIC SOUL

Петър Йорданов Бъни – перкусия и хандпан

Кирил Пашов – индийски ситар, тамбура и китара

25 /септември/ четвъртък

19.00 часа – Младежки Център

„THE ABSTRACT“ - World Jazz Trio

Roland Heidrich- китара и композиции, Унгария, (със съдействието на Унгарски Културен Институт ЛИСТ)

Марина Великова - фагот

Николай Иванов (OM) - клавишни и композиции

ДЕСИ ТИЛЕВА КВАРТЕТ

Десислава Тилева – вокал

Мартин Марков – пиано

Михаил Иванов – контрабас

Атанас Попов – ударни

26 септември /петък/

19.00 часа – Младежки Център

POSTCARD „Next Steps“

Ралица Тонева – саксофон

Неделчо Нинов – тромбон

Вилизар Гичев – китара

Михаил Иванов – контрабас

Теодор Тошков - ударни

ЕМИЛ ТАСЕВ КВАРТЕТ „Tesseract”

Владимир Кърпаров – саксофон

Стийв Хамилтън – пиано

Христо Минчев – контрабас

Емил Тасев – ударни

27 септември /събота/

19.00 часа – Пред Младежки Център

LUCI RADECKA – вокал / STRACHIL GAJDARSKI – китара

„I Wish“ – Словакия / България - Чехия

ИВАН МЕЛИН КВИНТЕТ „The beginning of authenticity“

Иван Мелин – тромбон

Мартин Ташев – тромпет

Мирослав Турийски – пиано

Христо Минчев – контрабас

Начо Господинов – ударни

ELIYA & LIVE BAND

Елия Тодорова – вокал

Николай Костадинов – пиано

Даниеле Феббо – бас

Кристиан Желев – ударни

23.00 часа – Младежки Център

JAM SESSION - ГРОЗДЕВ/ МИНЧЕВ/ ДИМИТРОВ