Хасково става столица на джаза от 22 до 27 септември

    За 29-тото издание на ХАСКОВО ДЖАЗ се заредете с много добро настроение и време,
    за да посетите концертите, организирани в рамките на джаз-феста. Това призовават организаторите на Община Хасково и Джаз клуб Хасково. 

    От 22 септември (понеделник) до 27 септември (събота) ще можем да се насладим на уникална среща с музиканти и незабравими изпълнения. 

    Програма 29‘ HASKOVO JAZZ

    22 септември /понеделник/

    19.00 часа – Клуб „Ралица“
    ГРОЗДЕВ/ПАУНОВ/ДИМИТРОВ
    Борис Гроздев – китара
    Радослав Паунов – бас
    Ясен Димитров - ударни

    23 септември /вторник/

    19.00 часа – ХГ „Атанас Шаренков“
    Мария Арнаудова – вокал
    Преслав Пеев – саксофон
    Акустично Джазово Трио от Димитровград
    Димитър Русев – китара
    Пламен Солаков – бас
    Иван Тонев – ударни

    24 септември /сряда/

    19.00 часа – ХГ „Атанас Шаренков“
    FREE MUSIC SOUL
    Петър Йорданов Бъни – перкусия и хандпан
    Кирил Пашов – индийски ситар, тамбура и китара

    25 /септември/ четвъртък
    19.00 часа – Младежки Център
    „THE ABSTRACT“ - World Jazz Trio
    Roland Heidrich- китара и композиции, Унгария, (със съдействието на Унгарски Културен Институт ЛИСТ)
    Марина Великова - фагот
    Николай Иванов (OM) - клавишни и композиции

    ДЕСИ ТИЛЕВА КВАРТЕТ
    Десислава Тилева – вокал
    Мартин Марков – пиано
    Михаил Иванов – контрабас
    Атанас Попов – ударни

    26 септември /петък/

    19.00 часа – Младежки Център
    POSTCARD „Next Steps“
    Ралица Тонева – саксофон
    Неделчо Нинов – тромбон
    Вилизар Гичев – китара
    Михаил Иванов – контрабас
    Теодор Тошков - ударни
    ЕМИЛ ТАСЕВ КВАРТЕТ „Tesseract”
    Владимир Кърпаров – саксофон
    Стийв Хамилтън – пиано
    Христо Минчев – контрабас
    Емил Тасев – ударни

    27 септември /събота/
    19.00 часа – Пред Младежки Център
    LUCI RADECKA – вокал / STRACHIL GAJDARSKI – китара
    „I Wish“ – Словакия / България - Чехия
    ИВАН МЕЛИН КВИНТЕТ „The beginning of authenticity“
    Иван Мелин – тромбон
    Мартин Ташев – тромпет
    Мирослав Турийски – пиано
    Христо Минчев – контрабас
    Начо Господинов – ударни
    ELIYA & LIVE BAND
    Елия Тодорова – вокал
    Николай Костадинов – пиано
    Даниеле Феббо – бас
    Кристиан Желев – ударни
    23.00 часа – Младежки Център
    JAM SESSION - ГРОЗДЕВ/ МИНЧЕВ/ ДИМИТРОВ

    Източник: Haskovo.NET

