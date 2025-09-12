Тома Николов и Мирослава Златанова от Хасково с Национални дипломи от МОН за отличен успех

Зрелостниците от Хасково Тома Николов и Мирослава Златанова получиха Национални дипломи от Министерството на образованието и науката за отличен успех.

Тома Николов завърши хасковската Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, а Мирослава Златанова се дипломира от хасковската Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“.

Двамата талантливи младежи имат пълни шестици от дипломите си за средно образование и са с по две пълни шестици на държавните зрелостни изпити по БЕЛ и английски език.

Почетните отличия на двамата зрелостници от Хасково от випуск 2025 бяха връчени на официална церемония в Националния археологически музей в София от главния секретар на МОН Любомир Йосифов.

Министър-председателят Росен Желязков поздрави наградените и отправи специални поздравления към учителите и родителите на отличниците и пожела на всички успех.

Отличието „Национална диплома“ се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Наградата е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища.

Пред Haskovo.net Мирослава Златанова сподели, че ще продължи образованието си в Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски“ със специалност „Право“, а Тома Николов ще учи в „Бокони“ в Милано, Италия, специалност „Управление на изкуството и културата“.