Тол камерите засичат средна скорост на 6 места по магистрала „Марица“ в Хасковско

6 отсечки от републиканската пътна мрежа на автомагистрала „Марица“ от вчера са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Камерите в участъците преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология. С тях общият брой сертифицирани зони от републиканската пътна мрежа стават 28.

Новите сертифицирани отсечки в Хасковска област на автомагистрала „Марица“ (А4) са: Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли. Пътните участъци може да видите в секция „Сертифицирани отсечки за средна скорост“.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието и ще се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление (НТУ) на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.