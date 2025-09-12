От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

Тол камерите засичат средна скорост на 6 места по магистрала „Марица“ в Хасковско

6 отсечки от републиканската пътна мрежа на автомагистрала „Марица“ от вчера са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Камерите в участъците преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология. С тях общият брой сертифицирани зони от републиканската пътна мрежа стават 28.

Новите сертифицирани отсечки в Хасковска област на автомагистрала „Марица“ (А4) са: Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли. Пътните участъци може да видите в секция „Сертифицирани отсечки за средна скорост“.  

Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието и ще се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление (НТУ) на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Разяснителната кампания за еврото стартира от село Стамболийски
Разяснителната кампания за еврото стартира от село Стамболийски
преди 55 минути
18 септември – Ден без автомобили до работното място в Хасково
18 септември – Ден без автомобили до работното място в Хасково
преди 1 час
Безплатни прегледи за туберколоза в Хасково от 15 до 19 септември
Безплатни прегледи за туберколоза в Хасково от 15 до 19 септември
преди 2 часа
Тенчо Банев ще помага на БК „Хасково“ и през новия сезон
Тенчо Банев ще помага на БК „Хасково“ и през новия сезон
преди 2 часа
Задържаха двама да обгрижват нива с коноп край Хасково
Задържаха двама да обгрижват нива с коноп край Хасково
преди 2 часа
Водач рани пешеходка и я транспортира до хасковската болница
Водач рани пешеходка и я транспортира до хасковската болница
преди 2 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Teddy Swims - Bad Dreams

Случаен виц

18 септември – Ден без автомобили до работното място в Хасково

Да бъдеш добър човек и да бъдеш добър гражданин невинаги е едно и също нещо. - Аристотел

Последни обяви

Случайна рецепта

Туршия от тиквички и чесън
Туршия от тиквички и чесън

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини