От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

18 септември – Ден без автомобили до работното място в Хасково

РИОСВ-Хасково подготвя редица инициативи, посветени на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември 2025 г.), съобщиха от екоинспекцията.

В началото на месеца Регионалните управления на образованието в Хасково и Кърджали бяха уведомени за предстоящата кампания и за нейните цели. Екоинспекцията предложи училищата и детските градини в региона да се включат в различни, подходящи за случая събития: спортни състезания, разходки в парка, еко игри, беседи и др.

Към настоящия момент СУ „Васил Левски“ – Хасково и ОУ „Иван Вазов“ – Харманли потвърдиха участието си в националната кампания със спортни състезания, а ДГ „Ален мак“ – Харманли ще организира празник, посветен на мобилността. Държавните институции в града също бяха поканени да се включат в отбелязването на Европейската седмица на мобилността.

РИОСВ-Хасково обяви 18 септември за Ден без автомобили до работното място. Фокусът на събитието е да се поощри ходенето на работа пеша или използването на алтернативни средства за предвижване. На 19 септември (петък) приканваме обществеността да отдели време за контакт с природата – разходки в парка, походи в защитени местности, тийм билдинг сред природни забележителности. В тази връзка Община Хасково заяви, че подкрепя и адмирира всички инициативи, свързани с опазването на околната среда, здравословния начин на живот и устойчивите политики за по-чист въздух и изрази готовност да се включи във всички обявени събития.

РИОСВ-Хасково организира електронна викторина „Моята мобилност“ на фейсбук страницата си. В периода от 23 до 26 септември всеки ден от 9 часа ще бъде публикуван по един въпрос с три възможни отговора. На 30 септември ще бъде обявен победителят – най-активният участник с най-много верни отговори.

От 2002 г. насам Европейската седмица на мобилността цели да подобри публичното здраве и качеството на живот, като популяризира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда. Темата на кампанията за 2025 г. е „Мобилност за всички“ и насочва вниманието върху общодостъпни и безопасни транспортни услуги.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Разяснителната кампания за еврото стартира от село Стамболийски
Разяснителната кампания за еврото стартира от село Стамболийски
преди 54 минути
Тол камерите засичат средна скорост на 6 места по магистрала „Марица“ в Хасковско
Тол камерите засичат средна скорост на 6 места по магистрала „Марица“ в Хасковско
преди 59 минути
Безплатни прегледи за туберколоза в Хасково от 15 до 19 септември
Безплатни прегледи за туберколоза в Хасково от 15 до 19 септември
преди 2 часа
Тенчо Банев ще помага на БК „Хасково“ и през новия сезон
Тенчо Банев ще помага на БК „Хасково“ и през новия сезон
преди 2 часа
Задържаха двама да обгрижват нива с коноп край Хасково
Задържаха двама да обгрижват нива с коноп край Хасково
преди 2 часа
Водач рани пешеходка и я транспортира до хасковската болница
Водач рани пешеходка и я транспортира до хасковската болница
преди 2 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – УСТАТА - Jackpot-a или БОТЕВ

Случаен виц

Безплатни прегледи за туберколоза в Хасково от 15 до 19 септември
Тол камерите засичат средна скорост на 6 места по магистрала „Марица“ в Хасковско

Широките жестове, както и чековете, имат нужда от обезпечение. - Валентин Домил

Последни обяви

Случайна рецепта

Кюфтенца с шунка
Кюфтенца с шунка

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини