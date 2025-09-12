РИОСВ-Хасково подготвя редица инициативи, посветени на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември 2025 г.), съобщиха от екоинспекцията.

В началото на месеца Регионалните управления на образованието в Хасково и Кърджали бяха уведомени за предстоящата кампания и за нейните цели. Екоинспекцията предложи училищата и детските градини в региона да се включат в различни, подходящи за случая събития: спортни състезания, разходки в парка, еко игри, беседи и др.

Към настоящия момент СУ „Васил Левски“ – Хасково и ОУ „Иван Вазов“ – Харманли потвърдиха участието си в националната кампания със спортни състезания, а ДГ „Ален мак“ – Харманли ще организира празник, посветен на мобилността. Държавните институции в града също бяха поканени да се включат в отбелязването на Европейската седмица на мобилността.

РИОСВ-Хасково обяви 18 септември за Ден без автомобили до работното място. Фокусът на събитието е да се поощри ходенето на работа пеша или използването на алтернативни средства за предвижване. На 19 септември (петък) приканваме обществеността да отдели време за контакт с природата – разходки в парка, походи в защитени местности, тийм билдинг сред природни забележителности. В тази връзка Община Хасково заяви, че подкрепя и адмирира всички инициативи, свързани с опазването на околната среда, здравословния начин на живот и устойчивите политики за по-чист въздух и изрази готовност да се включи във всички обявени събития.

РИОСВ-Хасково организира електронна викторина „Моята мобилност“ на фейсбук страницата си. В периода от 23 до 26 септември всеки ден от 9 часа ще бъде публикуван по един въпрос с три възможни отговора. На 30 септември ще бъде обявен победителят – най-активният участник с най-много верни отговори.

От 2002 г. насам Европейската седмица на мобилността цели да подобри публичното здраве и качеството на живот, като популяризира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда. Темата на кампанията за 2025 г. е „Мобилност за всички“ и насочва вниманието върху общодостъпни и безопасни транспортни услуги.