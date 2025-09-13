Божидар Саръбоюков тества пътеката в Токио

Божидар Саръбоюков вече пристигна в Токио с треньора си Димитър Карамфилов. Двамата са от близо седмица в японската столица, където от днес до 21 септември ще се проведе Световното първенство по лека атлетика за мъже и жени.

В края на работната седмица Божидар тества пътеката и трапа в сектора за скок на дължина. Европейският шампион от Апелдорн вече проведе официална тренировка на Олимпийския стадион в Токио.

Българинът трябва са се справя с тежките атмосферни условия. Треньорът му коментира за Haskovo.net, че в Токио има висока влажност на въздуха и се диша тежко. Затова Божидар ще трябва да се приспособи по-бързо.

Шампионът от Харманли ще скача на 15 септември. Квалификациите в сектора започват от 19:40 часа местно време.

Освен Божидар на Световното първенство в Япония ще участват Тихомир Иванов (скок на височина), Габриела Петрова (троен скок) и Пламена Миткова (скок на дължина).