Златен требъл за Божидар Саръбоюков

Божидар Саръбоюков направи впечатляващи представяне на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в София. Възпитаникът на Димитър Карамфилов спечели три златни медала. След като вчера покори върха в тройния скок с 16.61 метра, днес Божидар спечели титлите в скоковете на височина и на дължина.

В коронната си дисциплина скок на дължина харманлийският лекоатлет завоюва златото със само един опит – 8.12 м. След първия си опит той се оттегли от надпреварата, но и това му стигаше за трофея.

В скока на височина Божидар триумфира с личен рекорд от 2.28 метра, което е и покрит норматив за участие на Европейското първенство на открито в Бирмингам през лятото.

Саръбоюков победи най-титулувания ни състезател в последните години Тихомир Иванов, който днес остана втори с 2.18 м. Трети се класира Кристиян Цанев с 1.99 м.