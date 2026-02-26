От х:

Поскъпва водата в Хасковска област от 1 март

Водата в Хасковска област поскъпва от 1 март, съобщиха от ВиК – Хасково. Увеличението става е в изпълнение на решение на Комисия за енергийно и водно регулиране от 19 декември 2025 г.

За битовите абонати в Хасково, Димитровград и Свиленград, където има канализация и пречиствателни станции новата цена ще е 2.71 евро с ДДС (5,29 лева), а досега беше 5.01 лева. Поскъпването е с 5,5%. По бизнес план за тази година цената трябваше да е 5.69 лева. В населени места без канализация и без пречиствателни станции ще е 1.830 евро без ДДС.

Актуализацията е във връзка с одобрените от КЕВР бизнес планове за развитието и дейността на водното дружество. Промяната на цените на ВиК услугите е необходима с оглед покриване оперативните разходи на дружеството, включително за заплати, осигуровки, ел. енергия, материали, консумативи, общи водомери, както и изпълнението на инвестиционната програма с цел подобряване качеството и сигурността на водоснабдителните и канализационни услуги.

В началото на 2026 г.ВиК – Хасково взе решение да отложи временно въвеждането на новите цени с цел адаптация към новата валута – евро.

През 2025 година ВиК – Хасково инвестира повече от 3 547 000 лева собствени средства в подобряване качеството на ВиК услугите в област Хасково.

За 2026 година ВиК – Хасково предвижда изграждане на система SCADA за водоемите в Хасково – „Кенана“ и „Болярово“. Предвидена е подмяна на помпени агрегати в цялата област с по-висока енергийна ефективност от настоящите. Планиран е ремонт на водоеми, така също на участъци от една от най-проблемните водопроводни системи  „Момково“, осигуряваща вода в 19 населени места в общините Свиленград, Харманли и Любимец. Започнаха и дейности по цялостна реконструкция на помпена станция „Горски извор“, осигуряваща вода за община Минерални бани.

Актуализирането на цените на ВиК услугите дава възможност на дружеството да изпълни заложените в бизнес плана и договора с Асоциацията по ВиК инвестиции за 2026 г., което е предпоставка за подобряване качеството на предлаганите услуги.

С оглед на това и във връзка с решението на КЕВР, ВиК – Хасково въвежда актуализираните цени на ВиК услугите считано от  01.03.2026 г., както следва:

Цени на ВиК услуги

лв./куб.м. без ДДС

евро/куб.м.

без ДДС

Доставяне вода на потребителите

3,580

1,830

Отвеждане на отпадъчни води

0,234

0,120

Пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнените към тях потребители

0,598

0,306

Промишлени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1

0,773

0,395

степен на замърсяване 2

0,975

0,499

степен на замърсяване 3

1,357

0,694
