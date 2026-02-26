Обвиняем за отвличане излиза на свобода срещу парична гаранция от 5000 евро

40-годишният Валентин Маринов, обвиняем за отвличане на млада жена, излиза на свобода срещу парична гаранция от 5000 евро. Това реши днес Окръжен съд – Хасково.

Маринов е привлечен като обвиняем за това, че на 13.11.2025 г. в Свиленград в съучастие като съизвършител с Костадин Николов (извършител) и Петя Даймянова (извършител), отвлякъл 21-годишната симеоновградчанка.

Според съда по делото няма никакви данни Маринов да е знаел защо останалите обвиняеми отиват до Свиленград. Не е познавал обвиняемия Костадин, с когото се видели за първи път. Обоснованото предположение за извършено престъпление обаче, според съда, не е напълно разколебано, тъй като Валентин е станал свидетел на недвусмислени насилствени действия от страна на обвиняемия Костадин спрямо пострадалата, която му била бивша приятелка.

Маринов към момента е с чисто съдебно минало, въпреки че наскоро е реабилитиран по предходни осъждания.

Събрани са убедителни данни, че същият е трудово ангажиран, работи като охрана във фирмата на баща си, която стопанисва обект в село в Хасковско, а отделно от това работи и като строител – плочкаджия. Живее на семейни начала с жена, от която има невръстно дете на около 2 години и очевидно близките му имат нужда от неговите грижи и помощ.

С оглед на изложеното съдът счете, че обвиняемият не би могъл повече да попречи или да осуети действия по разследването, като ще бъде освободен срещу парична гаранция.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 05.03.2026 г. от 10:00 ч.