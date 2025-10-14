От х:

Баща и син са задържани за отвличане на възрастен мъж, нанесли му и побой

Баща и син са арестувани за отвличане на 77-годишен мъж. Наложена им е мярка за неотклонение „задържане под стража“ с определение на Окръжен съд – Хасково.

Случката се разиграла на 9 октомври 2025 г. в любимешкото село Оряхово. Тогава пенсионерът отишъл в селото да си купи грозде. Според запознати, бащата и синът го заподозрели, че заглежда жена и му нанесли побой. Качили го в личната му кола и отпрашили. По-късно пострадалият мъж е бил открит в село Георги Добрево. Бил е настанен за лечение в болница, без опасност за живота.

Според съда е налице опасност обвиняемите да се укрият или извършат друго престъпление. Допълнително е взето предвид, че те са с постоянен адрес в харманлийското село Остър камък, но пребивават в любимешкото село Оряхово, и може да се направи извод, че липсва постоянна отседналост, за да се определи мярка за неотклонение „домашен арест“. С тези съображения съдът прие, че до приключване на делото и внасяне на обвинителен акт бащата и синът следва да бъдат на разположение на разследващите органи и спрямо тях следва да бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Задържаните за деянието могат да обжалват определението на хасковския съд пред Апелативен съд – Пловдив на 21 октомври от 10:30 часа. При доказване на вина е предвидено наказание от 7 до 15 години затвор.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини