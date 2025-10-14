От х:

Отслужиха празничен водосвет в храма „Св. Петка“ в с. Войводово

    Празничен водосвет и молебен за здраве беше отслужен на храмовия празник на църквата „Св. Петка Българска“ в с. Войводово. Десетки миряни се стекоха в двора на православния храм. Празничната служба отслужи отец Никола от храма „Св. Архангел Михаил“ в Хасково.

    Храмът в село Войводово е един от най-новите в Хасковската духовна епархия. Тази година се навършват 21 години от  освещаването му.  Село Войводово в Община Хасково стана известно в цялата страна като пример за етническа и религиозна толерантност. Православният храм и джамията във Войводово са метри един от друг, имат общ двор и ги разделя само една символична ограда.

    Отец Никола напомни, че тази неделя се навършват 100 години от освещаването на храма „Свети Йоан Рилски“ в село Конуш. За 100-годишния юбилей се очакват много гости, включително и представители на Светата митрополия в Пловдив. За празника в Конуш ще бъде раздаден курбан на миряните и гостите. 

    Още за храмовия празник във Войводово във видеото към статията

       

    Източник: Haskovo.NET

