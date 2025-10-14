От х:

Заловиха двама крадци, издирват един съучастник

Трима крадци са разкрити в два отделни случая в Хасковска област, като давам са задържани, а съучастникът на единия се издирва, съобщиха от полицията. 

Двама мъже са разкрити в Харманли. В понеделник сутринта, в 7 часа, в управлението е получен сигнал от собственик на дом на улица „Съборна“. Той заявил, че от жилището липсват 600 лева, лични документи и 2 телефона.

Пристигналите на място полицаи установили, че в дома е проникнато след отваряне на врата, заключена с райбер. В хода на работата те задържали младеж от Момчилград на 18 години. Съучастникът му - свиленградчанин на 23 години е в процес на издирване. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Също за кражба , но на селскостопанска продукция, е задържан в Хасково мъж на 75 години. В лозов масив край Стамболово той е заловен в момент на кражба на 15 кг грозде.

Източник: Haskovo.NET

73 домови кражби в Хасково тази година. Как да предпазим апартамента си от крадци?
