От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

2 °C

Разкриха и заловиха четирима крадци

Четирима са били задържани за кражби през денонощието, съобщават от полицията. В управлението в Хасково е бил 37-годишен, задигнал в края на миналия месец от демо щанд на магазин за техника мобилен телефон, който не заплатил на касата.

Също за кражба на телефон е доведен в харманлийското управление 26-годишен младеж. Той признал, че го е откраднал от дома на своя съгражданка и го заложил в заложна къща, където по-късно е открит и иззет. В управлението в Димитровград са пренощували крадци на 21 и 27 години от Меричлери, които проникнали в склад в родния си град и откраднали бензинова резачка.

Полицаите от Димитровград са иззели цигари без бандерол. Тази сутрин в 05 часа те са проверили гараж към къща в село Ябълково. Собственикът – 55-годишен признал, че 4360 безакцизни къса папироси са негови и ги предал с протокол.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

73 домови кражби в Хасково тази година. Как да предпазим апартамента си от крадци?
73 домови кражби в Хасково тази година. Как да предпазим апартамента си от крадци?

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Спасиха двама бедстващи работници на багер от придошлите води на р. Арда
Спасиха двама бедстващи работници на багер от придошлите води на р. Арда
преди 17 минути
Образование, отговарящо на съвременните изисквания: нови кабинети и софтуер в ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“ - Хасково
Образование, отговарящо на съвременните изисквания: нови кабинети и софтуер в ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“ - Хасково
преди 31 минути
Хванаха един пиян водач и един без книжка в региона
Хванаха един пиян водач и един без книжка в региона
преди 54 минути
Удариха 72-годишна велосипедистка, няма опасност за живота й
Удариха 72-годишна велосипедистка, няма опасност за живота й
преди 1 час
Облачно, ветровито и дъждовно време в четвъртък
Облачно, ветровито и дъждовно време в четвъртък
преди 3 часа
Себахтин Исмаил: Необходима е операция „Чисти ръце“ в съдебната система
Себахтин Исмаил: Необходима е операция „Чисти ръце“ в съдебната система
преди 17 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Marc Anthony - Ale Ale

Случаен виц

Хванаха един пиян водач и един без книжка в региона
Спасиха двама бедстващи работници на багер от придошлите води на р. Арда

Прогресът се случва извън зоната на комфорт. - Майкъл Джон Бобак

Последни обяви

Случайна рецепта

Гювеч с бамя и картофи
Гювеч с бамя и картофи

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини