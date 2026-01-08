Разкриха и заловиха четирима крадци

Четирима са били задържани за кражби през денонощието, съобщават от полицията. В управлението в Хасково е бил 37-годишен, задигнал в края на миналия месец от демо щанд на магазин за техника мобилен телефон, който не заплатил на касата.

Също за кражба на телефон е доведен в харманлийското управление 26-годишен младеж. Той признал, че го е откраднал от дома на своя съгражданка и го заложил в заложна къща, където по-късно е открит и иззет. В управлението в Димитровград са пренощували крадци на 21 и 27 години от Меричлери, които проникнали в склад в родния си град и откраднали бензинова резачка.

Полицаите от Димитровград са иззели цигари без бандерол. Тази сутрин в 05 часа те са проверили гараж към къща в село Ябълково. Собственикът – 55-годишен признал, че 4360 безакцизни къса папироси са негови и ги предал с протокол.