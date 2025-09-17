От х:

Пътничка задигна мобилния телефон на таксиметров шофьор

Полицаи разкриха две кражби и иззеха незаконни боеприпаси в три отделни случая в Хасково и Ивайловград, съобщиха от МВР.

45-годишна жена е разкрита като извършител на кражба в Хасково. Залавянето ѝ станало след сигнал на таксиметров водач. Той съобщил, че след изпълнена от него поръчка на клиент, му липсва мобилния телефон. Полицаите са изяснили, че това намеса има возещата се в таксито жена от Асеновград, която признала действията си и върнала с протокол откраднатата вещ.

В ивайловградското управление е доведен мъж, заловен в момент на кражба от автомобил. Служителите са хванали 74-годишен, който признал, че демонтирал гумата на паркиран лек автомобил „Фолксваген“ с цел да я присвои.

Още един мъж е бил задържан в Ивайловград. Причината е, че е държал боеприпаси без разрешение за притежаването им. В дома на 43-годишен, намиращ се в село Мандрица униформените са намерили 6 патрона с различен калибър, иззети по надлежния ред.

Източник: Haskovo.NET

