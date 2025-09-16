От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

29 °C

ПМГ-Хасково с престижната награда на Европейската комисия за иновативно образование

Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“ е отличена с престижната награда на Европейската комисия „Европейска награда за иновотивно образование и преподаване 2025“ година.

Наградата се връчва за успешното изпълнение на на двугодишния проект „Повишаване на медийната грамотност и противодействие на фалшиви новини“, реализиран в партньорство с училища от Португалия, Италия и Испания. 

Новината за удостояването с наградата на ПМГ-Хасково е публикувана вчера на сайта на Европейската комисия. Хасковската гимназия е спечелила отличието в конкуренция с общо 117 номинирани училища от целия Европийски съюз.

В рамките на проекта са осъществени едно домакинство в България и три изнесени образователни срещи „очи в очи“ в трите партньорски училища.

Още за наградата и проекта може да научите от директора на ПМГ Гергана Петрова, старши учителя по английски език Мария Чанкова и ученикът от 11 а клас Мартин Чернев във видеото към статията.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Екип от хасковски лекари с награда
Екип от хасковски лекари с награда
ГБ “Пеньо Пенев” е библиотека на годината
ГБ “Пеньо Пенев” е библиотека на годината
Награда за документален филм получи хасковският режисьор Димитър Атанасов
Награда за документален филм получи хасковският режисьор Димитър Атанасов
Директор на Смолянско училище получи най-голямата награда на МОН „Свети Иван Рилски“
Директор на Смолянско училище получи най-голямата награда на МОН „Свети Иван Рилски“
Община Димитровград с награда „Инвеститор на годината 2016“
Община Димитровград с награда „Инвеститор на годината 2016“
Министър Десислава Танева отличи служителите с най-активен принос за справяне с пожарите
Министър Десислава Танева отличи служителите с най-активен принос за справяне с пожарите
Ангел Цанков
Ангел Цанков
Стойчо Стойчев
Стойчо Стойчев

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Деветокласник стреля с пистолет през през прозореца на хасковско училище
Деветокласник стреля с пистолет през през прозореца на хасковско училище
преди 20 минути
С тържествен ритуал Хасково ще чества Деня на независимостта на България
С тържествен ритуал Хасково ще чества Деня на независимостта на България
преди 2 часа
Арестуваха трима пияни или дрогирани шофьори
Арестуваха трима пияни или дрогирани шофьори
преди 5 часа
Водач и пътник са в болница след катастрофа между камион и кола
Водач и пътник са в болница след катастрофа между камион и кола
преди 5 часа
Части от кварталите „Воеводски“ и „Каменни“ в Хасково са без вода
Части от кварталите „Воеводски“ и „Каменни“ в Хасково са без вода
преди 5 часа
Слънчево и топло време във вторник
Слънчево и топло време във вторник
преди 8 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – HAUSER and Lara Fabian - Adagio LIVE at the Royal Albert Hall

Случаен виц

Арестуваха трима пияни или дрогирани шофьори
Деветокласник стреля с пистолет през през прозореца на хасковско училище

Еднo добро качество на моя компютър: никога не пита "защо"? - Ашли Брилиант

Последни обяви

Случайна рецепта

Маринован сафрид с препържено олио
Маринован сафрид с препържено олио

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини