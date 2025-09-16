ПМГ-Хасково с престижната награда на Европейската комисия за иновативно образование

Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“ е отличена с престижната награда на Европейската комисия „Европейска награда за иновотивно образование и преподаване 2025“ година.

Наградата се връчва за успешното изпълнение на на двугодишния проект „Повишаване на медийната грамотност и противодействие на фалшиви новини“, реализиран в партньорство с училища от Португалия, Италия и Испания.

Новината за удостояването с наградата на ПМГ-Хасково е публикувана вчера на сайта на Европейската комисия. Хасковската гимназия е спечелила отличието в конкуренция с общо 117 номинирани училища от целия Европийски съюз.

В рамките на проекта са осъществени едно домакинство в България и три изнесени образователни срещи „очи в очи“ в трите партньорски училища.

Още за наградата и проекта може да научите от директора на ПМГ Гергана Петрова, старши учителя по английски език Мария Чанкова и ученикът от 11 а клас Мартин Чернев във видеото към статията.