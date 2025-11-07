Отличиха Маргарита Делчева с новучредената награда на Гражданския съвет към ВСС

Дългогодишният съдия и адвокат Маргарита Делчева е първият отличен с новоучредената награда на името на съдия Мария Ангелова. Отличието се връчва от Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет (ВСС) за принос в утвърждаването на правовия ред и правовата държава. За официалната церемония бяха избрани Хасково и едноименната зала, в която се провеждат заседанията на Общинския съвет.

Маргарита Делчева благодари на организаторите и Инициативния комитет, който я предложи за отличието. „Вярвам, че всеки съдия има принос към развитието на правовия ред и неговото утвърждаване, към развитието и утвърждаването на правовата ни държава, когато се ръководи от закона, когато се ръководи от вътрешното си убеждение, когато е безпристрастен. Когато не поддава на никакви влияния, когато е независим, обективен и когато е човечен, толерантен, каквато беше съдия Мария Ангелова, чиято памет днес почитаме. Пожелавам на всички здраве и достоен живот в нашето общество“, каза известният юрист след получаването на наградата.

Маргарита Делчева и организаторите получиха поздравления от областния управител д-р Стефка Здравкова, от кмета Станислав Дечев и от председателя на Общинския съвет Таня Захариева. В препълнената зала „Хасково“ бяха дошли ръководители на съдилища, съдии, адвокати, граждани и близки на Маргарита Делчева.

