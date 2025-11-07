Фондацията на Григор Димитров с открит урок по тенис в СУ „Васил Левски“ в Хасково

Фондацията на Григор Димитров проведе открит урок по тенис в хасковското СУ „Васил Левски“. Инициативата започна от родния град на именития български тенисист. Целта е преследване на мисията за насърчаване на физическото, психическото и емоционалното благополучие на децата в България.

Заниманията са по националната програма „Образование за здраве“, която подпомага децата и младежите да изградят здравословни навици и емоционална устойчивост – качества в основата на развитието и успеха.

Днес в хасковското училище гостуваха майката на Григор – Мария Димитрова, представители на фондацията и треньори от местния клуб по тенис „Хасково“, които демонстрираха пред ученици първи стъпки в спорта. Децата от училището участваха с ентусиазъм, а някои от тях показаха завидни умения в тениса и дадоха заявка за шампиони.

Подобни инициативи ще има и в други хасковски училища, каза оперативният директор на фондацията Марина Георгиева. На 18 декември в СУ „Васил Левски“ предстои да се проведе друг открит урок, в който ще бъдат излъчени видеа и ще се коментира какво е нужно, за да бъдеш победител, каза директорът на училището Милена Михайлова.

Програмата включва: „Буквално с Гришо“ – видео поредица в @_ucha.se_ за здравословен и успешен начин на живот; „Бъди шампион“ – картичка с 10 съвета за дисциплина, движение и емоционална устойчивост; Открити уроци – партньорства със „Заедно в час“, Prepodavame.bg и Министерството на здравеопазването, обхващащи над 300 училища.

„Увереността има нужда от дисциплина и постоянство. Балансът между психическо и физическо здраве подготвя за всяка битка – в спорта и в живота. Децата имат нужда от грижа и посока. Искам да ги вдъхновя, за да вярват, че те вече са шампиони“, каза Григор Димитров, цитиран от фондацията, който е идол и вдъхновение за много деца и възрастни.