От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

Фондацията на Григор Димитров с открит урок по тенис в СУ „Васил Левски“ в Хасково

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    Фондацията на Григор Димитров проведе открит урок по тенис в хасковското СУ „Васил Левски“. Инициативата започна от родния град на именития български тенисист. Целта е преследване на мисията за насърчаване на физическото, психическото и емоционалното благополучие на децата в България.

    Заниманията са по националната програма „Образование за здраве“, която подпомага децата и младежите да изградят здравословни навици и емоционална устойчивост – качества в основата на развитието и успеха.

    Днес в хасковското училище гостуваха майката на Григор – Мария Димитрова, представители на фондацията и треньори от местния клуб по тенис „Хасково“, които демонстрираха пред ученици първи стъпки в спорта. Децата от училището участваха с ентусиазъм, а някои от тях показаха завидни умения в тениса и дадоха заявка за шампиони.

    Подобни инициативи ще има и в други хасковски училища, каза оперативният директор на фондацията Марина Георгиева. На 18 декември в СУ „Васил Левски“ предстои да се проведе друг открит урок, в който ще бъдат излъчени видеа и ще се коментира какво е нужно, за да бъдеш победител, каза директорът на училището Милена Михайлова.

    Програмата включва: „Буквално с Гришо“ – видео поредица в @_ucha.se_ за здравословен и успешен начин на живот; „Бъди шампион“ – картичка с 10 съвета за дисциплина, движение и емоционална устойчивост; Открити уроци – партньорства със „Заедно в час“, Prepodavame.bg и Министерството на здравеопазването, обхващащи над 300 училища.

    „Увереността има нужда от дисциплина и постоянство. Балансът между психическо и физическо здраве подготвя за всяка битка – в спорта и в живота. Децата имат нужда от грижа и посока. Искам да ги вдъхновя, за да вярват, че те вече са шампиони“, каза Григор Димитров, цитиран от фондацията, който е идол и вдъхновение за много деца и възрастни.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Григор Димитров и най-забавното от сезона в тениса
    Григор Димитров и най-забавното от сезона в тениса
    Григор Димитров и останалите в тениса, на които им ръкопляска дори съперникът
    Григор Димитров и останалите в тениса, на които им ръкопляска дори съперникът

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Отличиха Маргарита Делчева с новучредената награда на Гражданския съвет към ВСС
    Отличиха Маргарита Делчева с новучредената награда на Гражданския съвет към ВСС
    преди 24 минути
    54 служители на МВР – Хасково с „Писмена похвала“ за професионалния им празник
    54 служители на МВР – Хасково с „Писмена похвала“ за професионалния им празник
    преди 4 часа
    Заловиха обилно почерпен мъж с 1,32 промила зад волана
    Заловиха обилно почерпен мъж с 1,32 промила зад волана
    преди 6 часа
    Определиха шампионите по тенис на маса на ученическите игри в Хасково
    Определиха шампионите по тенис на маса на ученическите игри в Хасково
    преди 6 часа
    Водачка блъсна неправилно пресичащо дете, мъж е ранен при катастрофа
    Водачка блъсна неправилно пресичащо дете, мъж е ранен при катастрофа
    преди 6 часа
    Хванаха петима с дрога, сред тях жена и две момчета на 15 и 18 години
    Хванаха петима с дрога, сред тях жена и две момчета на 15 и 18 години
    преди 6 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Египет: Животът след живота

    Случаен виц

    Отличиха Маргарита Делчева с новучредената награда на Гражданския съвет към ВСС

    Ние не спираме да играем, защото сме остарели, а остаряваме, защото спираме да играем. Джордж Бърнард Шоу

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Агнешко магданозлия
    Агнешко магданозлия

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини