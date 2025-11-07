От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Ернан Ангелов по стъпките на именития си баща с екипа на „Левски“

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Ернан Ангелов е един от обещаващите млади футболисти на столичния „Левски“. Националът на България при подрастващите, чийто баща е любимецът на синята публика Емил Ангелов – Бабангида, определено показва, че има качества да играе за столичани.

    Хасковлията е част от отбора на „Левски“ в първенството за юноши до 17 години. Той не само е част от тима, а има основна роля в състава. Полузащитникът е играл във всичките 10 мача на своя тим до този момент в първенството. В тях е отбелязал 6 попадения – по две при победите над „Пирин 22“ (Благоевград), ЦСКА 1948 и „Фратрия“. Пред него в голмайсторската листа на столичани е само нападателят Андрей Нешев, който е с 8 попадения. Именно Нешев води по този показател в целия шампионат, а Ангелов дели третото място с играча на „Локомотив“ (Пловдив) Стилян Лазаров. На този етап от шампионата „Левски“ U17 е на второ място в таблицата, на 3 точки и с мач повече от „Лудогорец“ U17.

    Ангелов е част от Академията на „Левски“ от 2022 година. В различните гарнитури на столичани полузащитникът е изиграл 88 мача и е реализирал 76 попадения, сочи статистиката му в сайта на синята академия.

    През сезон 2022/2023 е шампион в столичното първенство за юноши до 14 години. С представянето си през следващата кампания и отбелязаните 25 гола е включен в Идеалния отбор на сезона при юношите до 15 години. Тогава влиза и в Топ 3 в класацията за най-добър играч.

    Ще видим ли Ернан Ангелов да вкарва голове на големи български и чуждестранни отбори, подобно на своя баща, предстои да разберем. Ясно е само, че този младеж има качествата да достигне, а защо не и да задмине успехите на своя родител.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Отличиха Маргарита Делчева с новучредената награда на Гражданския съвет към ВСС
    Отличиха Маргарита Делчева с новучредената награда на Гражданския съвет към ВСС
    преди 1 час
    Фондацията на Григор Димитров с открит урок по тенис в СУ „Васил Левски“ в Хасково
    Фондацията на Григор Димитров с открит урок по тенис в СУ „Васил Левски“ в Хасково
    преди 2 часа
    54 служители на МВР – Хасково с „Писмена похвала“ за професионалния им празник
    54 служители на МВР – Хасково с „Писмена похвала“ за професионалния им празник
    преди 5 часа
    Заловиха обилно почерпен мъж с 1,32 промила зад волана
    Заловиха обилно почерпен мъж с 1,32 промила зад волана
    преди 7 часа
    Определиха шампионите по тенис на маса на ученическите игри в Хасково
    Определиха шампионите по тенис на маса на ученическите игри в Хасково
    преди 7 часа
    Водачка блъсна неправилно пресичащо дете, мъж е ранен при катастрофа
    Водачка блъсна неправилно пресичащо дете, мъж е ранен при катастрофа
    преди 7 часа

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – 2025 година – какво очаква света и България?

    Случаен виц

    54 служители на МВР – Хасково с „Писмена похвала“ за професионалния им празник
    Отличиха Маргарита Делчева с новучредената награда на Гражданския съвет към ВСС

    Да се родиш глупав не е срамно, срамно е само да умреш глупав. - Ерих Мария Ремарк

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Запеканка с моркови и извара
    Запеканка с моркови и извара

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини