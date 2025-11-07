Ернан Ангелов по стъпките на именития си баща с екипа на „Левски“

Ернан Ангелов е един от обещаващите млади футболисти на столичния „Левски“. Националът на България при подрастващите, чийто баща е любимецът на синята публика Емил Ангелов – Бабангида, определено показва, че има качества да играе за столичани.

Хасковлията е част от отбора на „Левски“ в първенството за юноши до 17 години. Той не само е част от тима, а има основна роля в състава. Полузащитникът е играл във всичките 10 мача на своя тим до този момент в първенството. В тях е отбелязал 6 попадения – по две при победите над „Пирин 22“ (Благоевград), ЦСКА 1948 и „Фратрия“. Пред него в голмайсторската листа на столичани е само нападателят Андрей Нешев, който е с 8 попадения. Именно Нешев води по този показател в целия шампионат, а Ангелов дели третото място с играча на „Локомотив“ (Пловдив) Стилян Лазаров. На този етап от шампионата „Левски“ U17 е на второ място в таблицата, на 3 точки и с мач повече от „Лудогорец“ U17.

Ангелов е част от Академията на „Левски“ от 2022 година. В различните гарнитури на столичани полузащитникът е изиграл 88 мача и е реализирал 76 попадения, сочи статистиката му в сайта на синята академия.

През сезон 2022/2023 е шампион в столичното първенство за юноши до 14 години. С представянето си през следващата кампания и отбелязаните 25 гола е включен в Идеалния отбор на сезона при юношите до 15 години. Тогава влиза и в Топ 3 в класацията за най-добър играч.

Ще видим ли Ернан Ангелов да вкарва голове на големи български и чуждестранни отбори, подобно на своя баща, предстои да разберем. Ясно е само, че този младеж има качествата да достигне, а защо не и да задмине успехите на своя родител.