От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

54 служители на МВР – Хасково с „Писмена похвала“ за професионалния им празник

54 служители от Областната дирекция на МВР в Хасково са отличени с „Писмена похвала“ за съществен принос при изпълнение на професионалните им задачи и за проявена инициативност и постигнати високи резултати. Това става със заповед на директора старши комисар Мирослав Христов във връзка с 8 ноември – професионален празник на българската полиция.

„През годините българската полиция е доказала няколко неща – себеотрицание, дързост и смелост в името и за защита на гражданите“, с тези думи се обърна към полицейските служители старши комисар Христов.

„Динамиката на обществените процеси и на реформите през изминалите години не само не намалиха, а напротив – увеличиха задълженията на полицията, както и очакванията на обществото към нея. Постигането на поставените цели и задачи не зависи единствено от нашата работа, а е процес на взаимодействие в изграждането на партньорство с гражданите и институциите, полагане на съвместни усилия и в различни политики и области на държавното управление. Ще продължаваме ежедневно да се справяме с предизвикателствата и да отговаряме на обществените очаквания“, допълни още старши комисар Христов.

„Затова от името на ръководството на Областна дирекция в Хасково честитя професионалния празник на българския полицай. Пожелавам на колегите здраве и сили. Благодаря им за неуморния труд и избор да си част от Министерството на вътрешните работи. Пожелавам им и бодрост, увереност и професионални успехи. Честит празник!“, каза шефът на полицията.
 

Поздравителен адрес от директора на ОДМВР Хасково:

На 8-ми ноември – „Св. Архангел Михаил“ традиционно се чества професионалния празник на Българската полиция. Обръщам се към служителите на ОД МВР Хасково, за да изразя признателността си към Тяхната отговорност и всеотдайност пред предизвикателствата на системата на МВР, пред които се изправяте ежедневно и не рядко рискувате живота си, пренебрегвайки и семействата си.

Нека забравим за раните и белезите и да си благодарим. Отправям най-искрени благодарности за усилията и волята, които проявявате. Пожелавам Ви бодрост, енергия и професионални успехи!

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Заловиха обилно почерпен мъж с 1,32 промила зад волана
Заловиха обилно почерпен мъж с 1,32 промила зад волана
преди 3 часа
Определиха шампионите по тенис на маса на ученическите игри в Хасково
Определиха шампионите по тенис на маса на ученическите игри в Хасково
преди 3 часа
Водачка блъсна неправилно пресичащо дете, мъж е ранен при катастрофа
Водачка блъсна неправилно пресичащо дете, мъж е ранен при катастрофа
преди 3 часа
Хванаха петима с дрога, сред тях жена и две момчета на 15 и 18 години
Хванаха петима с дрога, сред тях жена и две момчета на 15 и 18 години
преди 3 часа
Кристин Кръстева донесе още един медал за България от Балканското първенство
Кристин Кръстева донесе още един медал за България от Балканското първенство
преди 5 часа
АПИ: Скоро ще има маркировка на пътя Хасково-Харманли
АПИ: Скоро ще има маркировка на пътя Хасково-Харманли
преди 5 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Pentatonix - Meet Me Next Christmas

Случаен виц

Заловиха обилно почерпен мъж с 1,32 промила зад волана

Не е важно откъде тръгват идеите, а докъде стигат. - Жан-Люк Годар

Последни обяви

Случайна рецепта

Руска рибна солянка - запечена
Руска рибна солянка - запечена

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини