54 служители от Областната дирекция на МВР в Хасково са отличени с „Писмена похвала“ за съществен принос при изпълнение на професионалните им задачи и за проявена инициативност и постигнати високи резултати. Това става със заповед на директора старши комисар Мирослав Христов във връзка с 8 ноември – професионален празник на българската полиция.

„През годините българската полиция е доказала няколко неща – себеотрицание, дързост и смелост в името и за защита на гражданите“, с тези думи се обърна към полицейските служители старши комисар Христов.

„Динамиката на обществените процеси и на реформите през изминалите години не само не намалиха, а напротив – увеличиха задълженията на полицията, както и очакванията на обществото към нея. Постигането на поставените цели и задачи не зависи единствено от нашата работа, а е процес на взаимодействие в изграждането на партньорство с гражданите и институциите, полагане на съвместни усилия и в различни политики и области на държавното управление. Ще продължаваме ежедневно да се справяме с предизвикателствата и да отговаряме на обществените очаквания“, допълни още старши комисар Христов.

„Затова от името на ръководството на Областна дирекция в Хасково честитя професионалния празник на българския полицай. Пожелавам на колегите здраве и сили. Благодаря им за неуморния труд и избор да си част от Министерството на вътрешните работи. Пожелавам им и бодрост, увереност и професионални успехи. Честит празник!“, каза шефът на полицията.



Поздравителен адрес от директора на ОДМВР Хасково:

На 8-ми ноември – „Св. Архангел Михаил“ традиционно се чества професионалния празник на Българската полиция. Обръщам се към служителите на ОД МВР Хасково, за да изразя признателността си към Тяхната отговорност и всеотдайност пред предизвикателствата на системата на МВР, пред които се изправяте ежедневно и не рядко рискувате живота си, пренебрегвайки и семействата си.

Нека забравим за раните и белезите и да си благодарим. Отправям най-искрени благодарности за усилията и волята, които проявявате. Пожелавам Ви бодрост, енергия и професионални успехи!