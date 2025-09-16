Арестуваха трима пияни или дрогирани шофьори

Трима водачи, нарушили пътния закон са задържани през денонощието в три отделни случая в Хасковска област, съобщават от МВР.

Вчера в 13,30 часа на улица „Ив.Вазов“ в Димитровград е проверен „Фолксваген“, управляван от 23-годишен. Пробата му за дрога отчела метамфетамин.

В Хасково тази сутрин в 01 часа на булевард „В.Левски“ е спряна „Дачия“. Униформените са установили, че 30-годишният й водач е неправоспособен. Дрегер отчел наличие на 2,07 промила алкохол, а този за дрога – употреба на метамфетамин. Мъжът е отказал кръвни изследвания.

Също с отказ за кръвна проба е и задържаният в Свиленград 27-годишен. Той се е движил тази нощ около 02,30 часа по улиците на града с „Форд“. Използваното техническо средство отчело положителна проба на канабис. В колата полицаите са намерили и сгъвка с 0,2 грама от същата дрога. И на тримата е била наложена мярка на задържане до 24 часа.