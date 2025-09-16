От х:

Водач и пътник са в болница след катастрофа между камион и кола

Водач и пътник са без опасност за живота след пътен инцидент на пътя Кърджали – Хасково при км.301. Мъж на 46-години от Стара Загора е управлявал влекач „Ман“ и е застигнал лек автомобил „Хюндай“, шофиран от 64-годишен жител на кърджалийското с.Падало.

От удара отзад леката кола е излязла в дясно извън платното по посоката си на движение. Пострадали са водачът на лекия автомобил и возещият се на предната седалка негов връстник и съселянин. Двамата са прегледани и отказват хоспитализация. Съставени актове. Пробите и на двамата водачи са отрицателни.

Източник: Haskovo.NET

