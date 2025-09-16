От х:

С тържествен ритуал Хасково ще чества Деня на независимостта на България

Община Хасково, Военно формирование 52 740 Хасково и Военно формирование 22 280 Корен организират тържествено честване на 117 години от обявяването на Независимостта на България, съобщиха от кметството. 

Тържественият ритуал по поднасяне на венци и цветя ще започне в 11:00 часа на 22 септември 2025 г. на пл. „Свобода“ с участието на военнослужещи и Духов оркестър Хасково.

„Община Хасково и командването на Военните формирования в Хасково и Корен канят всички граждани, институции, обществени организации и политически сили заедно да празнуваме Деня на Независимостта на България!", призоваха от общинската администрация.

Източник: Haskovo.NET

