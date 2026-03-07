От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

6 °C

Дубълът на „Хасково“ с домакински успех в баскетболното първенство

Изображение 1 от 39
Покажи в галерия

    Дублиращият отбор на баскетболния „Хасково“ записа домакинска победа в шампионата от регион „Юг“ на „Б“ група. Хасковлии се наложиха над „Тракия Стамболийски“.

    Срещата в зала „Дружба“ започна оспорвано. Преди почивката обаче домакините успяха да си осигурят добър аванс и след 20 минути игра водеха с 46:36 точки. 

    След паузата до обрат не се стигна и „Хасково Б“ спечели с 86:70 точки.

    Най-резултатни за хасковлии бяха капитанът Йоан Желев, който завърши срещата с 28 точки, играещият треньор Виктор Колянов, който отбеляза 23 т. и Георги Кирков, който записа на своята сметка 14 т. За „Тракия“ 20 т. вкара Борис Александров.

    В следващия кръг на 21 март от 13:00 часа в спортна зала „Младост“ в Димитровград „Хасково Б“ приема „Делфин“ (Бургас).

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    ОФК „Хасково“ с поражение от „розите“
    ОФК „Хасково“ с поражение от „розите“
    преди 3 часа
    Задържан за притежание на над 45 кг. канабис не знаел, че в колата му има дрога
    Задържан за притежание на над 45 кг. канабис не знаел, че в колата му има дрога
    преди 6 часа
    Авария в ПС Радовец
    Авария в ПС Радовец
    преди 7 часа
    Над 100 деца и младежи се включиха в лекоатлетическия крос „Клокотница“
    Над 100 деца и младежи се включиха в лекоатлетическия крос „Клокотница“
    преди 8 часа
    Димитър Карамфилов: Божидар винаги успява да ме изненада
    Димитър Карамфилов: Божидар винаги успява да ме изненада
    преди 9 часа
    Заловиха мъж, докато произвежда дрога
    Заловиха мъж, докато произвежда дрога
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Taylor Swift - Mrs Claus

    Случаен виц

    ОФК „Хасково“ с поражение от „розите“

    Бизнесът е като карането на колело. Или продължаваш да се движиш, или падаш. - Франк Лойд Райт

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Свинско с моркови и грах
    Свинско с моркови и грах

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини