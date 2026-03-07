Дубълът на „Хасково“ с домакински успех в баскетболното първенство

Дублиращият отбор на баскетболния „Хасково“ записа домакинска победа в шампионата от регион „Юг“ на „Б“ група. Хасковлии се наложиха над „Тракия Стамболийски“.

Срещата в зала „Дружба“ започна оспорвано. Преди почивката обаче домакините успяха да си осигурят добър аванс и след 20 минути игра водеха с 46:36 точки.

След паузата до обрат не се стигна и „Хасково Б“ спечели с 86:70 точки.

Най-резултатни за хасковлии бяха капитанът Йоан Желев, който завърши срещата с 28 точки, играещият треньор Виктор Колянов, който отбеляза 23 т. и Георги Кирков, който записа на своята сметка 14 т. За „Тракия“ 20 т. вкара Борис Александров.

В следващия кръг на 21 март от 13:00 часа в спортна зала „Младост“ в Димитровград „Хасково Б“ приема „Делфин“ (Бургас).