Дубълът на „Хасково“ с пореден успех

Дублиращият отбор на баскетболния „Хасково“ започна с победа новата година. В първия си мач за 2026 г. играчите на Виктор Колянов се наложиха над БК „Рогош“. Хасковлии спечелиха с резултат 82:63 т. Тимът ни бе по-добър от съперника си през целия мач. Състезателите на „Хасково Б“ взеха три от четирите части, а в третата резултатът бе 16:16. Динко Христов завърши срещата с 23 т. По 14 т. реализираха Йоан Желев и Георги Кирков, а с 10 пункта бе Исмет Кара. За домакините от „Рогош“ най-резултатен с 18 точки бе Валентин Пейчинов. 

С успеха си хасковлии запазиха втората позиция във временното класиране на регион „Юг“ в „Б“ група. В следващия си двубой момчетата на Виктор Колянов играят срещу „Олимпия Ямбол“. Мачът е на 17 януари. 

