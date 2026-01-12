Хванаха двама непълнолетни, теглили пари от чужда карта

За използване на чужд платежен документ са задържани двама непълнолетни, съобщават от полицията. На 9-ти в 18 часа в управлението в Димитровград е сигнализирано от 46-годишна собственичка на разплащателна карта.

Жената заявила, че от сметката ѝ са източени 850 евро в 6 транзакции. В хода на работата се е установил банкомата, от който са извършени тегленията.

При опит за ново теглене полицаите са заловили две момчета на 15 и 12 години, и двамата от село Странско. Те признали действията си и върнали с протокол част от инкриминираните пари – около 400 евро и мобилен телефон, който си закупили от заложна къща.