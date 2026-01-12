От х:

Хванаха двама непълнолетни, теглили пари от чужда карта

За използване на чужд платежен документ са задържани двама непълнолетни, съобщават от полицията. На 9-ти в 18 часа в управлението в Димитровград е сигнализирано от 46-годишна собственичка на разплащателна карта.

Жената заявила, че от сметката ѝ са източени 850 евро в 6 транзакции. В хода на работата се е установил банкомата, от който са извършени тегленията.

При опит за ново теглене полицаите са заловили две момчета на 15 и 12 години, и двамата от село Странско. Те признали действията си и върнали с протокол част от инкриминираните пари – около 400 евро и мобилен телефон, който си закупили от заложна къща.

Източник: Haskovo.NET

Части от Свиленград и 7 села в областта с прекъсване на водата заради ремонти и авария
На 16 януари няма да се приемат заявления за ускорено издаване на шофьорски книжки
Хванаха двама дрогирани водачи и един без книжка
Задържаха хасковлия с дрога в игрална зала, мъж опита да изхвърли марихуана пред полицаи
Загинал и трима пострадали при катастрофи в Хасковско
Хасково в бяла покривка и студ в началото на седмицата
