Откриха модерен STEM център в Спортното училище в Хасково

Модерен STEM център бе открит в Спортното училище „Стефан Караджа“ в Хасково. Лентата на новата придобивка бе прерязана днес от директора Силвия Тенчева, заместник-директора по спортната дейност Павел Иванов и Йорданка Иванова – началник отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ в Община Хасково.

Новата придобивка е изградена по Плана за устойчивост и възстановяване, като средствата в размер на 250 000 лева са отпуснати от Европейския съюз.

С финансирането са обособени четири кабинета на втория етаж в училището – по природни науки, по физика и математика, по информатика и математика, включително са обособени пет високо технологични стаи, оборудвани с дисплеи и камери.

Гости на тържеството бяха изпълнители от Младежки център с директор Катя Демирева. Имаше музикални изпълнения.