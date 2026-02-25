От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

Откриха модерен STEM център в Спортното училище в Хасково

Изображение 1 от 24
Покажи в галерия

    Модерен STEM център бе открит в Спортното училище „Стефан Караджа“ в Хасково. Лентата на новата придобивка бе прерязана днес от директора Силвия Тенчева, заместник-директора по спортната дейност Павел Иванов и Йорданка Иванова – началник отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ в Община Хасково.

    Новата придобивка е изградена по Плана за устойчивост и възстановяване, като средствата в размер на 250 000 лева са отпуснати от Европейския съюз.

    С финансирането са обособени четири кабинета на втория етаж в училището – по природни науки, по физика и математика, по информатика и математика, включително са обособени пет високо технологични стаи, оборудвани с дисплеи и камери.

    Гости на тържеството бяха изпълнители от Младежки център с директор Катя Демирева. Имаше музикални изпълнения.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Кулинарна изложба и музикално-танцови изпълнения на „Празник на зимнината и зимните гозби“
    Кулинарна изложба и музикално-танцови изпълнения на „Празник на зимнината и зимните гозби“
    преди 4 минути
    Хасково ще чества тържествено Освобождението на България
    Хасково ще чества тържествено Освобождението на България
    преди 1 час
    В Хасково организират хоров концерт „Вечните песни на България“
    В Хасково организират хоров концерт „Вечните песни на България“
    преди 1 час
    Двама са задържани с 1,22 грама дрога, спряха нерегистрирана кола
    Двама са задържани с 1,22 грама дрога, спряха нерегистрирана кола
    преди 1 час
    Трима са задържани за кражби на пари, банкови карти и мобилни телефони
    Трима са задържани за кражби на пари, банкови карти и мобилни телефони
    преди 1 час
    Понижение на дневните температури в сряда
    Понижение на дневните температури в сряда
    преди 5 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Miley Cyrus - End of the World

    Случаен виц

    Хасково ще чества тържествено Освобождението на България
    Кулинарна изложба и музикално-танцови изпълнения на „Празник на зимнината и зимните гозби“

    Ако всичко е под контрол, значи действаш и работиш твърде бавно. - Марио Андрети

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сирене Саганаки
    Сирене Саганаки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини